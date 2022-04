Winstval HSBC door stroppenpot Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) HSBC heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de nettowinst fors zien dalen, mede door een provisie en lagere opbrengsten. Dit bleek vanochtend uit cijfers van de Britse bank. In het afgelopen kwartaal kwam de winst uit op 2,8 miljard dollar, terwijl een jaar eerder nog een winst werd geboekt van 3,88 miljard dollar. CEO Noel Quinn sprak desondanks van een bemoedigende start van het jaar. "We liggen op schema met onze strategie en voorzien een autonome groei en een goed momentum bij de meeste divisies", aldus Quinn. De oorlog in Oekraïne heeft volgens de bank geleid tot een hogere inflatiedruk en onzekerheden met betrekking tot de economische verwachtingen. Als gevolg nam HSBC in het afgelopen kwartaal een provisie van 642 miljoen dollar om slechte leningen mee op te vangen. Een jaar eerder werd juist nog 435 miljoen dollar uit de stroppenpot gehaald. De opbrengsten liepen met 4 procent terug tot 12,5 miljard dollar tegen krap 13 miljard dollar een jaar eerder, vooral vanwege zwakte bij vermogensbeheer en personal banking. De rentemarge trok met 7 basispunten aan ten opzichte van het vierde kwartaal tot 1,26 procent. De outlook voor de opbrengsten noemde HSBC positief, waarbij de groei in de nettorentebaten zal blijven aantrekken. De groei van het aantal leningen zal met circa 5 procent kunnen aantrekken, zo verwacht de bank. Bron: ABM Financial News

