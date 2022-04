Charanga kiest voor Nedap Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) De Spaanse keten voor kinderkleding Charanga heeft voor het ID-Cloud-platform van Nedap gekozen. Dit maakte de onderneming uit Groenlo dinsdag bekend zonder financiële details te geven. Nedap is in maart van dit jaar al begonnen met de implementatie van het platform en rondt de werkzaamheden in april af. Het platform moet volledig inzicht geven in de voorraad en de betrouwbaarheid van de totale aanvoertrajecten. Na de implementatie van het platform in de winkels van Charanga gaat Nedap met de Spanjaarden onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in het distributiecentrum en de rol die Nedap kan vervullen voor diefstalpreventie. Bron: ABM Financial News

