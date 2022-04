Scherp herstel AEX voorzien na opleving Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen dinsdag ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 1,7 procent, nadat Wall Street maandagavond na een eindsprint forse verliezen wist weg te werken en zelfs overtuigend in het groen sloot.

Maandag kende de AEX nog een nerveuze weekstart met een verlies van 2,5 procent en een slot onder de 700 puntengrens, op 699,17 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de angst voor een verdere groeivertraging in China door meer lockdowns om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat vrijdag de aandelenbeurzen op Wall Street in mineur sloten vanwege rentevrees, hielp het sentiment ook niet.

Na een verlies van bijna 3 procent op vrijdag zakte Wall Street maandag na de opening opnieuw scherp weg en hoofdgraadmeter S&P 500 noteerde bij de slotgong in Amsterdam tot 1,8 procent lager. Daarna werd echter het herstel ingezet onder leiding van grote techaandelen, zoals Alphabet en Microsoft, die vandaag nabeurs kwartaalrapportages vrijgeven.

Behulpzaam voor het sentiment was ook de bekendmaking maandagavond van de overname van Twitter door Elon Musk voor 44 miljard dollar, ofwel 54,20 dollar per aandeel.

Techbeurs Nasdaq sloot uiteindelijk 1,3 procent hoger. De S&P 500 won 0,6 procent.

“Een derde van de S&P 500 bedrijven rapporteert deze week cijfers, en je zult waarschijnlijk veel van hetzelfde zien, namelijk beter dan voorziene winst- en omzetcijfers. Bedrijven zullen ook praten over margedruk en het doorberekenen van prijsstijgingen aan de consument, en daarnaast benadrukken dat er nog steeds algemeen optimisme over de economie is”, zo voorziet analist Edward Moya van Oanda.

Ook in China weten de beurzen vanochtend verliezen weg te werken en de Hang Seng index in Hongkong koerst 1,7 procent hoger. De winsten voor Tokio en Seoel zijn met ruim een half procent meer bescheiden. Sydney verliest juist bijna 2 procent, nadat het maandag de deuren gesloten hield vanwege een feestdag.

De oliefutures noteren vanochtend met een procent in het groen. Maandag stonden de futures met een verlies van 5 procent nog zwaar onder druk.

De zorgen over de coronasituatie in China en de impact op de economische groei zorgden voor terughoudendheid onder oliebeleggers, net als de sterke dollar. Beleggers zijn bezorgd dat de lockdowns in Sjanghai ook in Beijing zullen worden ingevoerd, hetgeen impact heeft op de mobiliteit in China en de vraag naar olie.

"Het lijkt dat China de olifant in de kamer is", aldus analist Jeffrey Halley van Oanda. En een groeivertraging in China zal gevolgen hebben voor zowel de aanbod- als de vraagkant op de internationale markten, waarschuwde de analist.

Bedrijfsnieuws

Randstad presteerde in het eerste kwartaal van 2022 duidelijk beter dan voorzien en de uitzender meldde dat de volumeontwikkelingen in april erop duiden dat de positieve trend zich in het tweede kwartaal voortzet. Netto boekte Randstad een winst van 209 miljoen euro tegenover een winst van 153 miljoen euro een jaar eerder.

Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor Philips verlaagd van 32,00 naar 26,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Pharming ontving van de Britse toezichthouder MHRA een positieve beslissing over een ingediend pediatrisch onderzoeksplan voor leniolisib voor de behandeling van de afweerstoornis APDS bij patiënten van 1 tot 18 jaar.

Onward leed in 2021 een verlies van 34,3 miljoen ten opzichte van een verlies van 20 miljoen euro een jaar eerder. Dankzij de opbrengst van de beursgangen steeg de kaspositie op jaarbasis van 6,4 miljoen euro naar 89,4 miljoen euro.

Alfen rondde samen met partners de bouw van een zonnepark in Noord-Holland af.

Ordina heeft in het eerste kwartaal meer omzet en winst geboekt dan een jaar eerder en ziet een hoge vraag naar digitalisering vanuit de markt.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent naar 4.296,12 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.049,46 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de plus op 13.004,85 punten.