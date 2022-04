Ordina groeit door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft in het eerste kwartaal meer omzet en winst geboekt dan een jaar eerder en ziet een hoge vraag naar digitalisering vanuit de markt. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van IT-bedrijf over het eerste kwartaal.



De omzet steeg over de eerste drie maanden van 2022 op jaarbasis met 10,4 procent van 100,3 miljoen naar 110,7 miljoen euro. De nettowinst steeg van 8,4 miljoen euro een jaar eerder naar 9,3 miljoen. Het EBITDA-resultaat verbeterde van 15,7 miljoen naar 17,3 miljoen euro, met een marge van 15,6 tegen 15,7 procent een jaar eerder. De kaspositie was 53 miljoen euro positief. Een jaar eerder was deze 49,7 miljoen euro. De vrije kasstroom bedroeg 12,2 miljoen euro tegen 7,9 miljoen euro een jaar eerder. Outlook Ordina bevestigde dinsdag de jaarlijkse doelstelling van een EBITDA-marge van 12 tot 14 procent. Ordina stelde verder dat de stijgende inflatie zorgt voor een toenemende salarisdruk in een krappe arbeidsmarkt. Daarnaast krijgen klanten van de onderneming te maken met de gevolgen van geopolitieke spanningen en verstoringen van de energiemarkt en aanvoerketens. Deze ontwikkelingen kunnen impact hebben op het resultaat, zo waarschuwde Ordina. Het aandeel Ordina sloot maandag op een rood Damrak op 4,32 euro. Bron: ABM Financial News

