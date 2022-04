Beursnieuweling Onward Medical boekt verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical boekte in 2021 een verlies vanwege investeringen in onderzoek. Dit maakte het Zwitsers-Nederlandse bedrijf, met sinds oktober vorig jaar noteringen in Amsterdam en Brussel, maandagochtend bekend. Onward leed in 2021 een verlies van 34,3 miljoen ten opzichte van een verlies van 20 miljoen euro een jaar eerder. Dankzij de opbrengst van de beursgangen steeg de kaspositie op jaarbasis van 6,4 miljoen euro naar 89,4 miljoen euro. Het bedrijf bedrijf ontwikkelt therapieën voor herstel bij een dwarslaesie. Topman Dave Marver sprak in een toelichting van sterke prestaties, afgezet tegen de doelstellingen voor 2021. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 bedroeg de kaspositie 83 miljoen. Een daling op kwartaalbasis van 6,4 miljoen euro. Onward benadrukte dat het genoeg geld in kas heeft om de activiteiten tot eind 2024 voort te zetten. Marver verwacht in 2022 verschillende mijlpalen die waarde zullen genereren, waaronder de ingebruikname van het gepatenteerde, speciaal gebouwde neuromodulatieplatform. Bron: ABM Financial News

