Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 215 punten voor de Duitse DAX, een plus van 105 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 88 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag flink lager geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een zee van rood op de Europese markten, na een zwak startschot vanuit Azië, waar de Chinese markten scherp daalden door de verslechterde coronasituatie in China. In Beijing stijgt het aantal gevallen, wat de zorgen over ook strenge lockdownmaatregelen daar, nadat de stad Sjanghai al eerder op slot ging.

"Dit creëert ook weer zorgen over de vraag of China in staat zal zijn het economische groeidoel van 5,5 procent in 2022 te halen", aldus Hewson.

"De herverkiezing van Emmanuel Macron als president van Frankrijk is irrelevant geworden door de algemene zorgen over de mondiale economie, waardoor de Franse markt en de euro niet konden profiteren", aldus Hewson.

Alleen de onverwachte stijging van het ondernemersvertrouwen in Duitsland vanochtend was positief, meende analist Naeem Aslam van AvaTrade. De zogenaamde Ifo-index kwam voor deze maand op 91,8 uit, waar economen op een daling naar 89,1 hadden gerekend.

Bedrijfsnieuws

Roche heeft in het eerste kwartaal betere resultaten gerealiseerd dan door analisten werd verwacht. De omzet steeg zo van 14,9 naar 16,5 miljard Zwitserse frank, of omgerekend krap 16 miljard euro. Analisten hadden op 16,1 miljard Zwitserse frank gerekend. Het aandeel daalde ruim een procent.

Philips moest in Amsterdam maar liefst 11 procent procent prijsgeven na vrijgave van cijfers. Zakenbank Jefferies sprak van “tegenwind” bij Philips, hoewel de omzet iets hoger uitviel dan verwacht. Het was vooral de aankondiging van een extra terugroepactie van beademingsapparaten in met name de VS die volgens de zakenbank pijn deed.

In Parijs deed Engie goede zaken, met een plus van 3,0 procent. ArcelorMittal was hekkensluiter in de CAC 40 en leverde bijna 9 procent in.

In Frankfurt ging Henkel aan kop, met een winst van ruim anderhalf procent. Deutsche Bank eindigde onderaan in de DAX met een verlies van bijna 6 procent.



Euro STOXX 50 3.759,56 (-2,1%)

STOXX Europe 600 445,11 (-1,8%)

DAX 13.924,17 (-1,5%)

CAC 40 6.449,38 (-2,0%)

FTSE 100 7.380,54 (-1,9%)

SMI 12.084,98 (-1,4%)

AEX 699,17 (-2,5%)

BEL 20 4.124,27 (-1,5%)

FTSE MIB 23.908,55 (-1,5%)

IBEX 35 8.574,60 (-0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een hogere opening.

Wall Street is maandag na een eindsprint hoger gesloten.

Veel aandacht ging uit naar de op handen zijnde overname van Twitter door Elon Musk. Die werd ongeveer een uur voor het sluiten van de beurzen in New York officieel bekendgemaakt. De handel in het aandeel Twitter was toen al stilgelegd.

Beleggers maken zich ondertussen zorgen over de coronasituatie in China, die voor nieuwe problemen in de aanvoerketen zorgt. Dit, samen met de oorlog in Oekraïne, helpt de toch al hoge inflatie niet.

De lockdownmaatregelen in China beïnvloeden ook de vraag naar olie. Een vat WTI werd maandag 3,5 procent goedkoper ten opzichte van vrijdag.

"Het lijkt dat China de olifant in de kamer is", aldus Jeffrey Halley van Oanda. En een groeivertraging in China zal gevolgen hebben voor zowel de aanbod- als de vraagkant op de internationale markten, waarschuwde de analist.

Door de hoge inflatie wordt de Federal Reserve gedwongen om sneller de rente te verhogen. Voorzitter Jerome Powell gaf vorige week aan dat een renteverhoging van 50 basispunten bij de komende beleidsvergadering op tafel ligt. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg daarop naar 2,95 procent. Maandag koelde de rente af tot 2,83 procent.

"Het probleem met de inflatie is dat die verankerd kan raken", aldus vermogensbeheerder Sebastian Mackay van Invesco. Marktkenners vrezen dat het agressieve rentebeleid van de Fed kan zorgen voor een economische groeivertraging of zelfs een recessie. Dit kan ertoe leiden dat de Fed de rente op korte termijn weliswaar zal verhogen, maar op lange termijn juist weer moet verlagen, aldus Mackay.

Op de macro-economische agenda stond alleen de Chicago Fed index op de agenda. Die daalde van 0,54 in februari naar 0,44 in maart. De positieve indexstand duidt nog altijd op een groei die boven het historisch gemiddelde ligt.

Bedrijfsnieuws

Elon Musk neemt Twitter over voor 44 miljard dollar. Dit is maandagavond bekendgemaakt, nadat de Wall Street Journal eerder al meldde dat een deal op handen was. De CEO van Tesla betaalt 54,20 dollar per aandeel in contanten voor Twitter. De handel in het aandeel werd stilgelegd voorafgaand aan de aankondiging en noteerde toen op 51,63 dollar. De overnameprijs heeft een premie van 38 procent ten opzichte van de slotkoers op 1 april, de dag voordat bekend werd dat Musk een belang van zo'n 9 procent in Twitter had genomen.

De overname, die unaniem is goedgekeurd door het bestuur van Twitter, is onderhevig aan goedkeuring van toezichthouders en aandeelhouders en wordt naar verwachting in 2022 afgerond. Twitter zal na de overname verder gaan als private onderneming. Het aandeel sloot maandag op 51,69 dollar, 5,6 procent hoger dan vrijdag.

Olie-aandelen als die van Chevron, Exxon Mobil en Halliburton stonden maandag onder druk en verloren 2 tot 6 procent.

Coca-Cola presteerde in het eerste kwartaal van 2022 sterk met een dubbelcijferige omzetgroei. De volumes stegen met 8 procent, en de omzet zelfs met 16 procent tot 10,5 miljard dollar. De winst per aandeel steeg met 23 procent harder dan analisten hadden voorzien. De frisdrankgigant herhaalde de outlook voor 2023. Het aandeel steeg een procent.

Activision Blizzard heeft in de eerste drie maanden van 2022 de resultaten onder druk zien staan door onder meer lagere inkomsten voor het spel Call of Duty. Het aandeel verloor ruim een half procent.

S&P 500 index 4.296,12 (+0,6%)

Dow Jones index 34.049,46 (+0,7%)

Nasdaq Composite 13.004,85 (+1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag hoger.

Nikkei 225 26.765,79 (+0,7%)

Shanghai Composite 2.955,93 (+0,9%)

Hang Seng 20.244,96 (+1,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0726. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0716.

De euro daalde maandag naar het laagste niveau in twee jaar ten opzichte van de dollar op de verwachting dat de Federal Reserve de rentes sneller zal verhogen, terwijl de Europese Centrale Bank de rentes voorlopig laag houdt. De overwinning van Macron in de Franse presidentsverkiezingen ondersteunde het sentiment rond de euro slechts kortstondig, zo merkten analisten van UniCredit op.

USD/JPY Yen 128,10

EUR/USD Euro 1,0726

EUR/JPY Yen 137,44

