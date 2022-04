(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk neemt Twitter over voor 44 miljard dollar. Dit is maandagavond bekendgemaakt, nadat de Wall Street Journal eerder al meldde dat een deal op handen was.

Afgelopen weekend gingen de twee partijen om tafel om tot een akkoord te komen. Eerder leek het social mediabedrijf een overnamebod van Musk nog af te slaan, onder meer omdat er onduidelijkheid was over de financiering ervan. Twitter zette zelfs een zogeheten gifpil in om een vijandige overname te blokkeren.

"Het bestuur van Twitter heeft een doordacht en uitgebreid proces gevoerd om het voorstel van Elon [Musk] te beoordelen met een bewuste focus op waarde, zekerheid en financiering. De voorgestelde transactie zal een substantiële contante premie opleveren, en wij geloven dat dit de beste weg vooruit is voor de aandeelhouders van Twitter", zei bestuursvoorzitter Bret Taylor van Twitter.

"Ik wil Twitter beter dan ooit maken door het product te verbeteren met nieuwe functies, door de algoritmen open source te maken om het vertrouwen te vergroten, de spambots te verslaan en alle mensen te authenticeren. Twitter heeft een enorm potentieel - ik kijk ernaar uit om samen te werken met het bedrijf en de gebruikersgemeenschap om het te ontgrendelen", aldus Musk.

De CEO van Tesla betaalt 54,20 dollar per aandeel in contanten voor Twitter. De handel in het aandeel werd stilgelegd voorafgaand aan de aankondiging en noteerde toen op 51,63 dollar. De overnameprijs heeft een premie van 38 procent ten opzichte van de slotkoers op 1 april, de dag voordat bekend werd dat Musk een belang van zo'n 9 procent in Twitter had genomen.

Musk wist 25,5 miljard dollar aan volledig toegezegde financiering te verkrijgen, plus een aandelentoezegging van ongeveer 21,0 miljard dollar. Er zijn geen financieringsvoorwaarden voor het sluiten van de transactie, aldus de twee partijen.

De overname, die unaniem is goedgekeurd door het bestuur van Twitter, is onderhevig aan goedkeuring van toezichthouders en aandeelhouders en wordt naar verwachting in 2022 afgerond. Twitter zal na de overname verder gaan als private onderneming.

Twitter kondigde maandag ook aan dat de cijfers over het eerste kwartaal op 28 april voor het openen van de Amerikaanse beurs worden bekendgemaakt.

Update: om extra informatie en reacties toe te voegen.