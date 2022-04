(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk neemt Twitter over voor 44 miljard dollar. Dit is maandagavond bekendgemaakt, nadat de Wall Street Journal eerder al meldde dat een deal op handen was.



Afgelopen weekend gingen de twee partijen om tafel om tot een akkoord te komen. Eerder leek het social mediabedrijf een overnamebod van Musk nog af te slaan, onder meer omdat er onduidelijkheid was over de financiering ervan. Twitter zette zelfs een zogeheten gifpil in om een vijandige overname te blokkeren.



Musk betaalt 54,20 dollar per aandeel voor Twitter. De handel in het aandeel werd stilgelegd voorafgaand aan de aankondiging en noteerde toen op 51,63 dollar.



De overname, die unaniem is goedgekeurd door het bestuur van Twitter, is onderhevig aan goedkeuring van toezichthouders en aandeelhouders en wordt naar verwachting in 2022 afgerond.

Bron: ABM Financial News