Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 98,54 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,5 procent goedkoper. Brent daalde zo'n 5 procent in waarde tot 101,50 dollar per vat.



De zorgen over de coronasituatie in China en de impact op de economische groei drukten op het algemene sentiment, net als de sterke dollar. Beleggers zijn bezorgd dat de lockdowns in Sjanghai ook in Beijing zullen worden ingevoerd, hetgeen impact heeft op de mobiliteit in China en de vraag naar olie.



"Het lijkt dat China de olifant in de kamer is", aldus Jeffrey Halley van Oanda. En een groeivertraging in China zal gevolgen hebben voor zowel de aanbod- als de vraagkant op de internationale markten, waarschuwde de analist.



Halley wees erop dat de oliemarkten daarbij een aantal andere nieuwskoppen negeren, zoals een bericht dat de EU nieuwe sancties voorbereidt tegen Russische energie-importen, als ook productieverstoringen in Libië.

Bron: ABM Financial News