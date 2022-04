Overname Twitter door Musk op handen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De overname van Twitter door Elon Musk wordt waarschijnlijk maandag nog aangekondigd. Dit meldde de Wall Street Journal maandag op basis van ingewijden. De deal wordt gewaardeerd op 44 miljard dollar, aldus de bronnen. De aankondiging wordt mogelijk nog tijdens de handel op Wall Street en anders na het sluiten van de Amerikaanse beurzen bekendgemaakt, aldus de zakenkrant. De twee partijen gingen dit weekend om tafel om het bod te bespreken. Bron: ABM Financial News

