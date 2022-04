Slechte weekstart Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag flink lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 1,8 procent lager op 445,11 punten, de Duitse DAX verloor 1,5 procent op 13.924,17 punten, de Franse CAC 40 verloor 2,0 procent op 6.449,38 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 1,9 procent in de min op 7.380,54 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een zee van rood op de Europese markten, na een zwak startschot vanuit Azië, waar de Chinese markten scherp daalden door de verslechterde coronasituatie in China. In Beijing stijgt het aantal gevallen, wat de zorgen over ook strenge lockdownmaatregelen daar, nadat de stad Sjanghai al eerder op slot ging.

"Dit creëert ook weer zorgen over de vraag of China in staat zal zijn het economische groeidoel van 5,5 procent in 2022 te halen", aldus Hewson.

"De herverkiezing van Emmanuel Macron als president van Frankrijk is irrelevant geworden door de algemene zorgen over de mondiale economie, waardoor de Franse markt en de euro niet konden profiteren", aldus Hewson.

Alleen de onverwachte stijging van het ondernemersvertrouwen in Duitsland vanochtend was positief, meende analist Naeem Aslam van AvaTrade. De zogenaamde Ifo-index kwam voor deze maand op 91,8 uit, waar economen op een daling naar 89,1 hadden gerekend.

De euro daalde maandag naar het laagste niveau in twee jaar ten opzichte van de dollar op de verwachting dat de Federal Reserve de rentes sneller zal verhogen, terwijl de Europese Centrale Bank de rentes voorlopig laag houdt. De overwinning van Macron in de Franse presidentsverkiezingen ondersteunde het sentiment rond de euro slechts kortstondig, zo merkten analisten van UniCredit op.

Het muntpaar noteerde rond het slot op 1,0706. De Duitse tienjaarsrente daalde maandag tot 0,84 procent na een piek van bijna 1,00 procent vorige week.

De olieprijs daalde maandag zo'n 6 procent.

Bedrijfsnieuws

Roche heeft in het eerste kwartaal betere resultaten gerealiseerd dan door analisten werd verwacht. De omzet steeg zo van 14,9 naar 16,5 miljard Zwitserse frank, of omgerekend krap 16 miljard euro. Analisten hadden op 16,1 miljard Zwitserse frank gerekend. Het aandeel daalde ruim een procent.

Philips moest in Amsterdam maar liefst 11 procent procent prijsgeven na vrijgave van cijfers. Zakenbank Jefferies sprak van “tegenwind” bij Philips, hoewel de omzet iets hoger uitviel dan verwacht. Het was vooral de aankondiging van een extra terugroepactie van beademingsapparaten in met name de VS die volgens de zakenbank pijn deed.

In Parijs deed Engie goede zaken, met een plus van 3,0 procent. ArcelorMittal was hekkensluiter in de CAC 40 en leverde bijna 9 procent in.

In Frankfurt ging Henkel aan kop, met een winst van ruim anderhalf procent. Deutsche Bank eindigde onderaan in de DAX met een verlies van bijna 6 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een procent lager.