AEX duikt onder 700 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag flink gedaald en daarmee onder de 700 punten gedoken. Bij een slot van 699,17 punten verloor de AEX 2,5 procent.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de angst voor een verdere groeivertraging in China door meer lockdowns om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat vrijdag de aandelenbeurzen op Wall Street in mineur sloten, hielp het sentiment ook niet.

Beleggers maken zich ondertussen klaar voor de drukste week van het cijferseizoen, met resultaten van onder andere Apple, Alphabet, Microsoft en Amazon op de agenda in het buitenland. Op Beursplein 5 volgen later deze week onder meer de hoofdfondsen Unilever, Randstad, KPN, Besi, IMCD, Signify en Unibail-Rodamco-Westfield.

Hoewel het resultatenseizoen tot dusver vrij solide is geweest, merkt analist Naeem Aslam van AvaTrade op dat beleggers teleurgesteld zijn in de vooruitzichten, die de afgelopen maanden naar beneden zijn bijgesteld vanwege de vrees voor een economische vertraging. "Stagflatie is een echte angst geworden voor investeerders", meent Aslam.

De euro daalde maandag naar het laagste niveau in twee jaar ten opzichte van de dollar door de verwachting dat de Federal Reserve de rentes sneller zal verhogen, terwijl de Europese Centrale Bank de rentes voorlopig laag houdt. De overwinning van Emmanuel Macron in de Franse presidentsverkiezingen ondersteunde het sentiment rond de euro slechts kortstondig, zo merkten analisten van UniCredit op.

Het muntpaar noteerde rond het slot op 1,0706.

De olieprijs daalde bijna 6 procent als gevolg van de zorgen over de coronasituatie in China.

Stijgers en dalers

Philips was de gebeten hond in de AEX na vrijgave van cijfers en daalde liefst 11 procent. Zakenbank Jefferies sprak van tegenwind bij Philips, hoewel de omzet iets hoger uitviel dan verwacht. Het was vooral de aankondiging van een extra terugroepactie van beademingsapparaten in met name de VS die volgens de zakenbank pijn deed.

ArcelorMittal verloor daarnaast bijna 9 procent, Aegon 6 procent en Shell meer dan 5,5 procent.

Just Eat Takeaway eindigde ruim een half procent hoger, net als AkzoNobel. Cat Rock Capital heeft een open brief aan Just Eat Takeaway geschreven en gaf aan tegen een aantal agendapunten te stemmen op de jaarvergadering van de maaltijdbezorger, die op 4 mei zal plaatsvinden.

Unilever ging aan kop met een plus van ruim anderhalf procent.

In de AMX won koploper Galapagos meer dan een procent en wisten ook WDP en Inpost in het groen te eindigen. AMG leverde tot 5,5 procent in en Aperam was hekkensluiter met een verlies van bijna 6 procent. ASR daalde dik 5 procent.

TKH eindigde bijna een procent lager na het openen van de boeken. Analisten spraken toch van een sterke kwartaalupdate.

In de AScX waren de winsten zeer beperkt. Sligro steeg licht. Fugro en Kendrion waren de sterkste dalers, met verliezen van ruim 5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent lager.