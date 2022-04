Beursblik: meer winst verwacht voor ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het eerste kwartaal van 2022 vermoedelijk meer winst geboekt dan een jaar eerder, hoewel er op kwartaalbasis wel sprake was van een terugval. Dit verwachten 17 analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus van de staalreus. De analisten rekenen gemiddeld op een EBITDA in het eerste kwartaal van 4,6 miljard dollar. Dat zou minder zijn dan de 5,1 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2021, maar veel meer dan de 3,2 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2021. ArcelorMittal rekent voor 2022 op een "sterke" EBITDA en vrije kasstroom, zo liet het bedrijf weten bij de jaarcijfers in februari. Exclusief China groeit de wereldwijde vraag naar staal volgens ArcelorMittal dit jaar met 2,5 tot 3 procent. De staalverschepingen zullen dit jaar met 3 procent stijgen ten opzichte van 2021. ArcelorMittal opent op 5 mei de boeken over het eerste kwartaal. Het aandeel daalt maandagmiddag, op een rode beurs, 6,5 procent. Bron: ABM Financial News

