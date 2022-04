Rode opening Wall Street dreigt

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan de nieuwe handelsweek met verlies starten, maar de verliezen lijken minder groot dan eerder op de dag.

Futures op de S&P 500 index wijzen een half uur voor opening op een openingsverlies van 0,6 procent en de Nasdaq opent vermoedelijk 0,5 procent in het rood.

Voor vanmiddag stond louter de Chicago Fed index op de agenda. Die daalde van 0,54 in februari naar 0,44 in maart. De positieve indexstand duidt nog altijd op een groei die boven het historisch gemiddelde ligt.

De euro/dollar handelt op 1,0733. De euro staat maandag onder druk, ondanks dat de zittende Franse president Emmanuel Macron zondag de verkiezingen won. Dit hielp de eenheidsmunt slechts kortstondig. Volgens analisten van MUFG was een overwinning door Macron wel ingeprijsd, maar de oorlog in Oekraïne en verstoringen in de aanvoerketen blijven volgens hen gewoon op de euro drukken. Daarbij zal Macron volgens MUFG nu blijven ijveren voor strengere sancties voor Rusland, "en dat is een risico voor de economie van de eurozone".

Olie wordt 4,5 procent goedkoper. Onder meer nieuwe coronamaatregelen in Beijing lijken de vraag naar olie te drukken. Er wordt gevreesd dat deze nieuwe maatregelen in Beijing een opmaat zijn naar vergelijkbare strenge maatregelen als die in Shanghai.

"Het lijkt dat China de olifant in de kamer is", aldus Jefferey Halley van Oanda. En een groeivertraging in China zal gevolgen hebben voor zowel de aanbod- als de vraagkant op de internationale markten, waarschuwde de analist.

Ook andere grondstoffenprijzen, zoals die voor staal, staan hierdoor onder druk.

Bedrijfsnieuws

The Coca-Cola Company presteerde in het eerste kwartaal van 2022 sterk met een dubbelcijferige omzetgroei. De volumes stegen met 8 procent, en de omzet zelfs met 16 procent tot 10,5 miljard dollar. De winst per aandeel steeg met 23 procent harder dan analisten hadden voorzien. De frisdrankgigant herhaalde de outlook voor 2023. Het aandeel lijkt ruim 2 procent hoger te gaan openen.

Activision Blizzard heeft in de eerste drie maanden van 2022 de resultaten onder druk zien staan door onder meer lagere inkomsten voor het spel Call of Duty.

Twitter is in gesprek met Elon Musk om het social media-platform te verkopen aan de topman van Tesla. Dit schreef The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen.

Beide partijen zouden zondag met elkaar rond de tafel hebben gezeten om het bod van 43 miljoen dollar van Musk te bespreken. Er is volgens de zakenkrant vooruitgang geboekt. Musk noemde het bod van 54,20 dollar "het beste en laatste bod" dat hij doet op Twitter. Het aandeel lijkt maandag 4,6 procent hoger te gaan openen op ruim 51 dollar.

Net als in Europa komen ook Amerikaanse energie-aandelen onder druk te staan door de lagere olieprijs.

Slotstanden

De Dow Jones index eindigde vrijdag 2,8 procent lager op 33.811,40 punten. De S&P 500 index daalde ook 2,8 procent en de Nasdaq leverde 2,6 procent in.