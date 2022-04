BUX haalt marketingexpert op bij Delivery Hero Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dan Zbijowski vertrekt bij Delivery Hero om Chief Marketing Officer bij BUX te worden. Dit liet de zogeheten neobroker maandag weten. Zbijowski, die verantwoordelijk was voor de marketing bij de Duitse maaltijdbezorger, brengt volgens BUX meer dan 15 jaar ervaring met zich mee in het ontwikkelen van in-house multidisciplinaire teams van snelgroeiende startups met succesvolle exits. Hij moet BUX om verder te groeien in Europa. “Terwijl we onze aanwezigheid uitbreiden in heel Europa, zijn we klaar voor een volgende fase van explosieve groei”, zei CEO Yorick Naeff van BUX in een toelichting. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.