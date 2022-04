Beursblik: iets meer winst bij KPN verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het eerste kwartaal van 2022 vermoedelijk een iets hogere nettowinst behaald, terwijl ook de omzet iets opliep ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit blijkt uit de analistenconsensus die het telecombedrijf heeft gepubliceerd.

De gemiddelde voorspelling voor de aangepaste EBITDA na leases ligt voor de drie maanden tot en met 31 maart op 588 miljoen euro, waar dat in het eerste kwartaal van vorig jaar nog 568 miljoen euro was en in het vierde kwartaal van 2021 584 miljoen euro.

De operationele winst zou volgens de geraadpleegde analisten op jaarbasis moeten oplopen van 235 miljoen tot 248 miljoen euro en onder de streep resteerde vermoedelijk een nettowinst van 151 miljoen euro. Dat was in het eerste kwartaal vorig jaar nog 141 miljoen euro en in het vierde kwartaal van 2021 157 miljoen euro.

De omzet van KPN komt vermoedelijk ook iets hoger uit in het eerste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. De analisten rekenen op een aangepaste omzet van 1.305 miljoen euro waar dit vorig jaar in het eerste kwartaal 1.290 miljoen euro was.

In het vierde kwartaal van 2021 werd er een omzet van 1.359 miljoen euro in de boeken gezet.

Jefferies verwacht wel een lichte druk op de omzet uit wholesale, nadat KPN onder druk van de toezichthouder de tarieven voor wholesale-afnemers verlaagde. KPN accepteert daarmee een lichte druk op de omzet uit wholesale en beperkt hierdoor ook wat kansen voor de toekomst, zo merkte analist Ulrich Rathe van Jefferies op. "Veel belangrijker is echter dat KPN een grote kans heeft dat het zo mededingingsrisico’s heeft weggenomen", aldus de analist.

Het omzetmomentum van KPN is volgens analisten van Jefferies wel structureel verbeterd, terwijl de onderliggende druk op het marktaandeel lijkt te stabiliseren. Verder zegt KPN zich te beschermen tegen de inflatie door prijsverhogingen door te voeren. "We hebben bovendien nog steeds weinig reden om te twijfelen aan de voorziene stabilisering van de zakelijke omzet", aldus de marktvorsers.

De recente glasvezel joint venture met APG noemden de analisten een goede stap, al leidt ook dit tot wat druk op de marges.

Vrije kasstroom verbeterd

De vrije kasstroom loopt vermoedelijk wat op ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar.

De analistenconsensus mikt op een vrije kasstroom van 171 miljoen euro, waar dat een jaar eerder 122 miljoen euro was.

Outlook

Bij de publicatie van de jaarcijfers in januari zei KPN voor dit jaar te mikken op een vrije kasstroom van circa 825 miljoen euro, waardoor een dividend over 2022 van 14,3 cent per aandeel mogelijk is. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op 2.400 miljoen euro en de investeringen op 1,2 miljard euro, denkt KPN.

De consensus mikt voor heel dit jaar op een vrije kasstroom van 837 miljoen euro en een EBITDA na leases van 2.412 miljoen euro.

KPN komt op vrijdag 29 april met cijfers over het eerste kwartaal.