Europese beurzen omlaag rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur aanzienlijk lager. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 2,0 procent tot 444,38 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,5 procent op 13.936,41 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 2,1 procent op 6.441,32 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 2,1 procent lager op 7.362,24 punten. De Europese beurzen treden zo in het voetspoor van Wall Street, waar de indexen afgelopen vrijdag fors lager sloten, maar ook de Aziatische beurzen die vanochtend terrein prijsgaven, merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. “Het wordt duidelijk dat de Chinese bezorgdheid over corona nog lang niet voorbij is, terwijl de Franse markten geen impuls kregen van de Franse verkiezingsuitslag van zondag, waar Emmanuel Macron herkozen werd”, lichtte Hewson het sentiment toe. In de laatste weken hebben de markten de bezorgdheden rond de oorlog in Oekraïne, de economische vertraging in China en de torenhoge inflatie weten weg te schuiven, aldus Hewson. De vooruitzicht van een mogelijk beleidsfout van centrale banken en een daaropvolgende recessie lijkt dan wel een zorg teveel voor beleggers, meent de analist. Alleen de onverwachte stijging van het ondernemersvertrouwen in Duitsland vanochtend was positief, meent analist Naeem Aslam van AvaTrade. De zogenaamde Ifo-index kwam voor deze maand op 91,8 uit, waar economen op een daling naar 89,1 hadden gerekend. Olie noteerde maandag in het rood. Een juni-future West Texas Intermediate daalde 4,3 procent tot 97,71 dollar, terwijl een juli-future Brent 4,2 procent lager bewoog op 101,69 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0732. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0775 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0795 op de borden. Bedrijfsnieuws Roche heeft in het eerste kwartaal betere resultaten gerealiseerd dan door analisten werd verwacht. De omzet steeg zo van 14,9 naar 16,5 miljard Zwitserse frank, of omgerekend krap 16 miljard euro. Analisten hadden op 16,1 miljard Zwitserse frank gerekend. Het aandeel verliest 1,6 procent. Philips moest in Amsterdam maar liefst 10,0 procent procent prijsgeven na vrijgave van cijfers. Zakenbank Jefferies sprak van “tegenwind” bij Philips, hoewel de omzet iets hoger uitviel dan verwacht. Het was vooral de aankondiging van een extra terugroepactie van beademingsapparaten in met name de VS die volgens de zakenbank pijn deed. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,7 procent in het rood. Wall Street is vrijdag flink lager geëindigd. De S&P 500 index verloor 2,8 procent op 4.271,78 punten, de Dow Jones index daalde 2,8 procent op 33.811,40 punten en de Nasdaq leverde 2,6 procent in op 12.839,29 punten. Bron: ABM Financial News

