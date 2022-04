Beursblik: uitdagend klimaat Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de nodige tegenwind ervaren. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING maandag. De orderintake trok met 5 procent aan en dat was volgens de analist grofweg in lijn met de langetermijntrend, ondanks een moeilijke vergelijkingsbasis. Verder liep de autonome omzet met 4 procent minder hard terug dan de krimp van 8 procent waarop de consensus rekende. De aangepaste EBITA-marge was met 6,2 procent conform verwachting, maar de kwaliteit van de marges viel tegen gezien de divisie Other, waar royalties onder vallen, moest compenseren voor grote teleurstellingen bij Diagnosis & Treatment en Connected Care. Exclusief de divisie Other, schoot Philips 16 procent tekort op de verwachtingen. Philips handhaafde de outlook voor heel het jaar, maar waarschuwde voor neerwaartse risico's als de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis in China. Als gevolg denkt Hesselink dat de consensusverwachtingen ietwat neerwaarts bijgesteld moeten worden. ING handhaafde het Houden advies op Philips met een koersdoel van 30,00 euro. Het aandeel daalde maandagochtend met 10,5 procent tot 25,19 euro. Bron: ABM Financial News

