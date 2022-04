Update: 'Sterke kwartaalupdate TKH' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft in het eerste kwartaal van dit jaar sterker dan verwacht gepresteerd, waardoor de consensusverwachtingen omhoog kunnen. Dit stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam maandag. Degroof sprak van een sterke backlog, die licht hoger was dan de 905 miljoen euro van eind 2021. Roeg verwacht zijn ramingen te moeten verhogen en wil zijn koersdoel opnieuw onder de loep nemen. In het nieuwe koersdoel moeten de hogere ramingen en gestegen rentes zijn meegenomen. Het huidige koersdoel is 67,00 euro. Degroof heeft een koopadvies op TKH. Het aandeel TKH steeg maandagochtend met 0,6 procent tot 49,56 euro. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

