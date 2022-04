TKH ziet omzet en winst flink aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft in het eerste kwartaal van dit jaar naar eigen zeggen sterk gepresteerd, terwijl het orderboek goed gevuld blijft. Dit meldde de onderneming uit Haaksbergen maandag in een kwartaalupdate. TKH sprak van een verdere "sterke stijging" van de omzet en resultaten ten opzichte van voorgaande kwartalen. Zo trok de omzet met 31,3 procent aan tot 436,7 miljoen euro tegen 332,7 miljoen euro een jaar eerder. Op autonome basis steeg de omzet met 28,3 procent. Alle segmenten droegen bij aan de omzetgroei, waarbij vooral Smart Manufacturing een sterk herstel liet zien, aldus TKH. De impact van de verstoringen in de aanvoerketens bleven beperkt. Het EBITA-resultaat trok aan tot een recordbedrag van 58,5 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 31,9 miljoen euro. Het rendement op de omzet bedroeg 13,4 procent tegen 9,6 procent in de eerste drie maanden van 2021. Op middellange termijn moet het rendement op de omzet 17 procent bedragen. Het orderboek blijft volgens TKH goed gevuld en trok zelfs licht aan ten opzichte van eind 2021. CEO Alexander van der Lof sprak van sterke resultaten. "Een uitstekende start van 2022", aldus de topman. Outlook De outlook voor heel het jaar werd maandag gehandhaafd. TKH mikt onverminderd op een autonome groei van de omzet en resultaten, bij alle segmenten. Bij publicatie van de interim-resultaten in augustus zal TKH de outlook specificeren. Bron: ABM Financial News

