Berenberg verlaagt koersdoel Fastned fors

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse zakenbank Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Fastned verlaagd van 92,00 naar 62,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Het aandeel Fastned stond de afgelopen maanden onder druk, ondanks een overtuigende handelsupdate over het afgelopen kwartaal, optimistische vooruitzichten voor 2022 en geen verandering in de afgegeven groeivooruitzichten, aldus de analisten. Berenberg is van mening dat de terugval is veroorzaakt door aantrekkende concurrentie, een vertraging van de instroom van ESG-fondsen, een bredere marktrotatie en een meer kritische blik van beleggers met het oog op waarderingen in de sector van elektrische voertuigen. Voor de korte termijn zijn deze ontwikkelingen aanleiding voor Berenberg om de verwachtingen te verlagen. Het herziene koersdoel van 62,00 euro biedt volgens Berenberg echter nog steeds 87 procent opwaarts potentieel, waardoor de koopaanbeveling wordt gehandhaafd. Het aandeel Fastned sloot vrijdag op een rood Damrak 5 procent lager op 33,46 euro. Bron: ABM Financial News

