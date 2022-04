Philips overtreft omzetverwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzet sterker zien oplopen dan verwacht. Dit bleek maandag uit cijfers van het concern. In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van ruim 3,9 miljard euro, tegen een omzet van circa 3,8 miljard euro een jaar eerder. Voor afgelopen kwartaal hadden de analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus gerekend op een omzet van ruim 3,7 miljard euro. De divisie Diagnosis & Treatment droeg met 1,91 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care verantwoordelijk was voor bijna 993 miljoen euro. De omzet uit Personal Health kwam uit op 838 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis liep de omzet van Philips met 4 procent terug, waar de analisten vooraf mikten op een sterkere terugval van 7,8 procent. De krimp was bij Connected Care met 21 procent het sterkst. Analisten hadden voor deze tak op 23,5 procent gerekend. Diagnosis & Treatment kromp op vergelijkbare basis met 2 procent, terwijl Personal Health juist een groei boekte van 8 procent. De consensus mikte op respectievelijk een krimp van 2,7 procent en een groei van 2,5 procent. Het aangepaste EBITA-resultaat daalde van 362 naar 243 miljoen euro, hetgeen iets meer was dan de 236 miljoen waarop analisten rekenden. De bijbehorende marge werd ingeschat op 6,3 procent, tegenover 9,5 procent in de eerste drie maanden van 2021. Philips kwam in de eerste drie maanden van 2022 evenwel uit op een marge van 6,2 procent. Vorig jaar boekte Philips in het eerste kwartaal onder de streep een nettowinst van 40 miljoen euro. Dat werd in het afgelopen kwartaal een verlies van 151 miljoen euro. Analisten hadden verwacht dat het resultaat dichter bij het nulpunt zou liggen. "De sterke vraag vanuit klanten en het goed gevulde orderboek, in combinatie met de prestaties in het eerste kwartaal, zullen de groei en margestijging voor heel het jaar ondersteunen", aldus CEO Frans van Houten van Philips. Wel wees de topman op de toenemende risico's rond de coronacrisis in China, de oorlog in Oekraïne, de verstoringen in de aanvoerketen en de inflatie. De factoren kunnen een invloed hebben op het omzetten van het "sterke orderboek" naar daadwerkelijke omzet en op het behalen van de margedoelen, als de situatie verergert. In het afgelopen kwartaal bespaarde Philips 97 miljoen euro aan kosten. Na aftrek van de kosten gerelateerd aan de aanvoerketen, bedroeg de besparing 8 miljoen euro. Om de inflatiedruk op te vangen wil het bedrijf nog eens 150 tot 200 miljoen euro besparen. Terugroepactie Philips zegt inmiddels 2,2 miljoen beademingsapparaten te hebben vervangen of gerepareerd. Toch moest het bedrijf maandag aankondigen nog eens circa 300.000 apparaten terug te roepen, vooral in de Verenigde Staten. Hiervoor nam Philips een extra provisie van 215 miljoen euro. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

