Roche presteert beter dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Roche heeft in het eerste kwartaal betere resultaten gerealiseerd dan door analisten werd verwacht. Dit bleek maandag uit de cijfers van de Zwitserse farmaceut. De omzet kwam in de eerste drie maanden van 2022 uit op 16,5 miljard Zwitserse frank, omgerekend krap 16 miljard euro, tegenover 14,9 miljard een jaar eerder. Analisten hadden op 16,1 miljard gerekend. Van deze omzet was bijna 5,3 miljard Zwitserse frank afkomstig uit de diagnosticadivisie, die werd gesteund door de verkoop van coronagerelateerde producten. De farmadivisie boekte een omzet van 11,2 miljard. Outlook Roche herhaalde de outlook voor het hele boekjaar. Daarbij rekent het bedrijf op een stabiele tot lage omzetgroei, bij constante wisselkoersen. Ook verwacht Roche dat de verkopen van coronagerelateerde producten zal dalen. Bron: ABM Financial News

