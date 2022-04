AEX start vermoedelijk lager na forse verliezen Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag in aanloop naar de drukste week van het cijferseizoen naar verwachting in het rood van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,3 procent. Heineken en Wolters Kluwer noteren vandaag ex-dividend.

Wall Street verloor vrijdagavond bijna 3 procent door rentevrees en ook de Aziatische beurzen kleuren vanochtend rood.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis met 0,3 procent al nipt lager naar 717,26 punten. Opgebouwde winsten na positief ontvangen kwartaalrapportages van onder meer ASML en Heineken vervlogen aan het einde van de handelsweek na uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell.

De Fed-voorzitter zei donderdag in een paneldiscussie van het IMF dat het gepast is dat de centrale bank de beleidsteugels wat sneller gaat aantrekken. Een renteverhoging met 50 basispunten ligt daarom zeker op tafel bij de komende Fed-vergadering in mei, aldus Powell.

“Eigenlijk geen bijzonder nieuws, maar een frisse herinnering aan de monumentale verschuiving die aan de gang is op het beleidsfront [van de Fed]. Powell merkte ook op dat het verstandig is om vroeg agressief te zijn, omdat dit de Fed in staat stelt om later weer te verruimen indien de economie een impuls nog heeft”, zei analist Ross Mayfield van Baird.

Beursplein 5 volgde het voetspoor van Wall Street, dat ook een positieve weekstart kende door overwegend sterke bedrijfscijfers. Donderdag verloor hoofdgraadmeter S&P 500 na de uitspraken van Powell echter 1,5 procent, na aanvankelijk nog fors hoger van start te zijn gegaan met als aanjager Tesla na cijfers, en vrijdag kwam daar nog eens een verlies van 2,8 procent bovenop.

De Europese Centrale Bank en de Bank of Japan hanteren in tegenstelling tot de Fed vooralsnog een verruimend monetair beleid met negatieve rentes, vanwege de vrees dat staatsschulden anders onbeheersbaar kunnen worden. Dit verschil in monetair beleid trekt zijn sporen op de valutamarkten, waar de laatste maanden de Japanse yen snel terrein prijsgeeft ten opzichte van de dollar.

Donderdag staat het rentebesluit van de Bank of Japan op de agenda. Afgelopen vrijdag zei gouverneur Haruhiko Kuroda nog vast te blijven houden aan een verruimend monetair beleid. De inflatie in Japan is nog altijd erg bescheiden.

In Frankrijk won zondag premier Emmanuel Macron met een riante meerderheid de verkiezingen van de radicaal rechtse Marine Le Pen van Rassemblement National. Ongeveer twee weken geleden reageerden de Franse beurs nog erg nerveus nadat uit een peiling een nek-aan-nek race werd afgelezen. Een schok zoals Brexit of de presidentsoverwinning van Donald Trump blijft nu echter achterwege.

In Azië staan vanochtend vooral de Chinese beurzen flink onder met verliezen van ongeveer 2,5 procent. Aanhoudende lockdowns wegen op het sentiment.

“Het is logisch dat de markt zich zorgen maakt over de Covid-situatie, want dat heeft duidelijk gevolgen voor de economische activiteit en een impact op het winstpotentieel van veel bedrijven”, zei strateeg Timothy Moe van Goldman Sachs. De beurs in Tokio verloor daarnaast 1,8 procent.

Ook de olie-futures staan vanochtend met verliezen van ongeveer 3 procent onder druk. Afgelopen week werd de Amerikaanse WTI-future op weekbasis nog zo’n 4,5 procent minder waarde op 102,07 dollar per vat.

Cijferregen

Beleggers hopen dat door de drukste week van het cijferkwartaal toch weer het accent op de bedrijven wordt gelegd. Onder meer de naar beurswaarde gemeten vier grootste ondernemingen in de wereld, Apple, Microsoft, Alphabet en Amazon overleggen rapportages.

Op Beursplein 5 kwam vanochtend Philips al met cijfers door. Later deze week volgen onder meer de hoofdfondsen Unilever, Randstad, KPN, Besi, IMCD, Signify en Unibail-Rodamco-Westfield.

Bedrijfsnieuws

In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van ruim 3,9 miljard euro, tegen een omzet van circa 3,8 miljard euro een jaar eerder. Voor afgelopen kwartaal hadden de analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus gerekend op een omzet van ruim 3,7 miljard euro. Het aangepaste EBITA-resultaat daalde van 362 naar 243 miljoen euro, hetgeen iets meer was dan de 236 miljoen waarop analisten rekenden.

Cat Rock Capital schreef een open brief aan Just Eat Takeaway en gaf aan tegen een aantal agendapunten te stemmen op de jaarvergadering van de maaltijdbezorger, die op 4 mei zal plaatsvinden. Dit maakte het hedgefonds maandag voorbeurs bekend.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor Fastned van 92,00 naar 62,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index verloor vrijdag 2,8 procent op 4.271,78 punten, de Dow Jones index daalde 2,8 procent op 33.811,40 punten en de Nasdaq leverde 2,6 procent in op 12.839,29 punten.