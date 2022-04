Groeicijfers en bedrijfsresultaten kleuren agenda Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Komende week wordt erg druk voor beleggers. In de eerste plaats zijn er heel wat cijfers van beursgenoteerde bedrijven. Deze worden nog vergezeld door belangrijke macrogegevens zoals groei- en inflatiecijfers. Maandag beginnen we de week met het Duitse en Belgische ondernemersvertrouwen. Dinsdag volgt het Amerikaanse consumentenvertrouwen van de Conference Board, woensdag zien we hoe de Duitse consumenten ervoor staan en donderdag kijken we naar Nederland en de hele eurozone. Vrijdag staat nogmaals een cijfer voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen op de agenda, ditmaal van de Universiteit van Michigan. Maandag zullen de Europese beurzen vermoedelijk ook reageren op de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen, die naar verwachting in de tweede, beslissende ronde, zullen worden gewonnen door zittend president Emmanuel Macron. Zijn marge ten opzichte van Marine Le Pen zal waarschijnlijk wel kleiner zijn dan vijf jaar geleden. Woensdag staat de Russische economische groei op het programma. Dat Rusland door de oorlog in Oekraïne en de talrijke sancties zware klappen krijgt staat in ieder geval vast.



De Amerikaanse groei staat voor donderdag gepland, alsook deze in België. Vrijdag bekijken we de groei in Duitsland en de hele eurozone. Donderdag publiceren België en Duitsland inflatiecijfers. Frankrijk en de hele eurozone volgen vrijdag. De wereldwijd stijgende prijzen baren beleggers, bedrijven, spaarders en beleidsmakers grote zorgen. Energieprijzen zijn er een belangrijke oorzaak van, maar de opwaartse trend is ook veel breder merkbaar. Uit de eerste kwartaalcijfers van bedrijven blijkt wel dat zij de hogere kosten nog behoorlijk kunnen doorrekenen in hun verkoopprijzen. De rentes gaan ondertussen stevig hoger door die hoge inflatie. De Amerikaanse tienjaarsrente bereikte afgelopen week bijna 3 procent en ook de Duitse variant steeg flink. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve klonk eind vorige week hawkish en liet verstaan dat een renteverhoging met meteen 50 basispunten eraan komt. Ook de Europese Centrale Bank lijkt de markt voor te bereiden op een renteverhoging later dit jaar. Vrijdag staat nog een belangrijk economisch cijfer op het programma, namelijk de persoonlijke inkomens en bestedingen van Amerikanen, met daarbij de PCE-inflatie, die de Fed als graadmeter neemt in zijn monetaire beleid. Komende week komen donderdag en vrijdag respectievelijk de Japanse en Russische centrale banken met rentebesluiten. De Japanse beurs blijft vrijdag gesloten. Die dag krijgen we uit China een inkoopmanagersindex voor de industrie. Bedrijfsagenda Het Nederlandse cijferseizoen gaat komende week verder, met resultaten van Philips op maandag. Heineken en Wolters Kluwer noteren dan ex-dividend, terwijl ING en Wereldhave hun jaarvergaderingen houden. Dinsdag openen Randstad en Ordina de boeken, komt Onward Medical nog met cijfers over 2021 en houdt TKH een jaarvergadering. Woensdag noteren ING en Wereldhave ex-dividend en staan resultaten van Unibail-Rodamco-Westfield en Core Laboratories op de agenda. Donderdag verschijnen de kwartaalcijfers van onder meer Unilever en Envipco, terwijl vrijdag een drukke dat belooft te worden. Dan openen Besi, Corbion, IMCD, Intertrust, Signify, Heijmans, KPN en Brunel onder andere de boeken. Verder zijn er jaarvergaderingen van Acomo, ASML en Flow Traders. In het buitenland openen Roche en Coca-Cola maandag de boeken. De rest van de week is de lijst erg lang. We bestuderen dinsdag de cijfers van Novartis, Orange, UBS, HSBC, 3M, General Motors, General Electric, PepsiCo, Sherwin-Williams, UPS, Alphabet, Microsoft, Texas Instruments en Visa. Woensdag staan Credit Suisse, Deutsche Bank, Worldline, Boeing, Garmin, GlaxoSmithKline, Kraft Heinz, Mastercard, Meta Platforms en Qualcomm op de agenda. Donderdag verleggen we de aandacht naar Beiersdorf, Delivery Hero, HelloFresh, TotalEnergies, Caterpillar, Comcast, Eli Lilly, Mastercard, McDonald’s, Merck, Amazon, Gilead, Intel, Twitter en Apple. Vrijdag sluiten we de week af met resultaten van BASF, Remy Cointreau, AbbVie, Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil en Honeywell. Bron: ABM Financial News

