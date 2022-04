Valuta: forse waardedaling yen riskeert valutaoorlog

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse yen staat flink onder druk en noteert ten opzichte van de dollar op het laagste niveau in 20 jaar. Dat heeft volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst onder meer te maken met het monetaire beleidsverschil van de Bank of Japan ten opzichte van bijvoorbeeld de Federal Reserve.

"De BoJ handhaaft een uiterst soepel monetair beleid (dat met name wordt

gekenmerkt door een beheersing van de rentecurve om te voorkomen dat de kosten van leningen van de Japanse Staat omhoogschieten), terwijl al haar collega's een fase van min of meer uitgesproken monetaire verkrapping zijn ingegaan. Dit leidt tot een verschil in rendement op de obligatiemarkt", aldus Derks.

Tienjarige obligaties uit Japan hebben een rendement van 0,25 procent, terwijl de Amerikaanse variant net onder de 3 procent noteert en verder lijkt te stijgen. "Dit alles leidt tot een herpositionering van de deelnemers aan de valutamarkten ten gunste van valuta's met hogere rendementen dan de Japanse yen", aldus Derks.

Een tweede factor is de verminderde risicoaversie nu de oorlog in Oekraïne op de valutamarkt niet langer als "destabiliserende factor" wordt beschouwd, volgens de valutaspecialist.

De onderliggende trend blijft bearish voor de Japanse yen, aldus Derks, die niet uitsluit dat de euro/yen koers in de komende sessies het 140 niveau zou kunnen testen.

Verbale interventies van de Japanse autoriteiten lijken daarbij niet voldoende om de yen weer te laten stijgen, aldus Derks. Komende week staat het rentebesluit van de BoJ op het programma.

Het kan zijn dat men besluit om rechtstreeks op de valutamarkt te interveniëren. "De Bank van Japan is gewend aan dit soort operaties. Ironisch genoeg was dat in het verleden om de wisselkoers van de yen te drukken, niet om hem te ondersteunen", aldus de marktkenner van iBanFirst.

Voor de komende dagen rekent Derks op volatiele bewegingen van de yen, "met enkele abrupte bewegingen."

Direct ingrijpen door de BoJ zou ook gevolgen kunnen hebben voor andere valuta's, waarschuwt Derks.

"Waarmee het risico van een valutaoorlog weer toeneemt", aldus de valutaspecialist.

"Verscheidene centrale banken grijpen reeds in hun valuta in (de SNB uiteraard). Anderen zouden het voorbeeld van de BoJ kunnen volgen indien deze zou ingrijpen. Dit zou een aanzienlijke volatiliteitsstijging veroorzaken voor alle belangrijke paren en in het bijzonder voor de europaren. De periode van relatieve rust die we op de valutamarkt hebben gekend, zou dan voorbij zijn", benadrukt de marktkenner.