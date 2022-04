Uitgelicht: Heineken overtuigt met kwartaalcijfers

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Heineken vond afgelopen week de weg naar boven na de publicatie van beter dan voorziene kwartaalresultaten. Het aandeel sloot vrijdag op 95,10 euro, waardoor er op weekbasis een winst restte van circa 5,5 procent.

Heineken meldde woensdag dat de nettowinst en omzet in het eerste kwartaal aantrokken, waarbij de Amsterdamse brouwer profiteerde van een sterke verkoopmix en hogere prijzen. De brouwer waarschuwde wel dat het actie moet nemen en de prijzen verder zal verhogen om de tegenwind van de hoge inflatie op te vangen.

De omzet van Heineken steeg op jaarbasis met 35,9 procent tot net geen 7 miljard euro. De netto-omzet op beia-basis nam autonoom met krap 25 procent toe tot 5,75 miljard euro. Een gedeeltelijk herstel van de omzet uit cafés, clubs, hotels en restaurants in Europa sinds de coronacrisis, speelde de brouwer duidelijk in de kaart.

De nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 417 miljoen euro. Dat was flink meer dan de 168 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2021. Hierin zit de afschrijving van 400 miljoen euro voor het vertrek uit Rusland evenwel nog niet.

De biervolumes stegen in de eerste drie maanden van dit jaar met 5,2 procent autonoom op jaarbasis tot 56,4 miljoen hectoliter. De analistenconsensus rekende slechts op een 3,5 procent stijging. De volumes liggen autonoom ook 2,8 procent boven die in 2019.

Waarschuwing

CEO Dolf van den Brink sprak van een "solide start van het jaar", maar de topman verwacht wel dat de inflatie het besteedbare inkomen van huishoudens zal raken. Dit vormt volgens hem een risico voor de bierconsumptie later dit jaar. Ook waarschuwde de brouwer voor de risico's van aantrekkende inkoopkosten, verstoringen in de aanvoerketen en het besluit om uit Rusland te vertrekken.

Dit jaar denkt Heineken echter nog altijd een stabiele tot bescheiden hogere marge ten opzichte van een jaar eerder te realiseren. De brouwer merkte in februari al op dat de onzekerheid duidelijk is toegenomen en dat het daarom later dit jaar de marge-outlook voor 2023 zal 'updaten'.

Analisten positief

Ook analisten bleken te spreken over de cijfers van Heineken. Volgens Credit Suisse profiteert de brouwer van een sterke prijskracht, 'premiumisering' en een heropening van de economie. De Zwitserse zakenbank is van mening dat de brouwer de toegenomen inputkosten kan opvangen en dat de margeoutlook voor 2022 overeind blijft.

Deutsche Bank en Berenberg zagen ruimte om het koersdoel voor de brouwer te verhogen naar respectievelijk 105,00 en 105,60 euro. Beide banken hanteren een Houden advies op de brouwer.

Ook Deutsche Bank sprak van een sterke jaarstart, wijzend op de aangetrokken volumes. De sterke stijging in de prijsmix van 18,7 procent was volgens de Duitse bank eveneens noemenswaardig. Deutsche Bank merkte op dat sectorgenoot Carlsberg in het eerste kwartaal juist een negatieve prijsmix rapporteerde van 7 procent.

De volumes noemden de analisten van Berenberg solide, terwijl Heineken op de meeste fronten de verwachtingen versloeg. Wel stelden de volumes in de Amerika's wat teleur.

Voor Degroof Petercam waren de kwartaalcijfers reden om het aandeel van de verkooplijst te halen. Het nieuwe advies is nu Houden. Analist Fernand de Boer noemde de volumeontwikkeling in lijn met de verwachtingen, maar was positief verrast door de "indrukwekkende" prijsmix van de brouwer. De Boer roemde vooral de prestaties van Heineken in Europa, waar werd geprofiteerd van de heropening van de economie na het afschaffen van de coronamaatregelen.

"De doorgevoerde prijsverhogingen lijken vooralsnog niet ten koste te gaan van de bierconsumptie", aldus analisten van IEX. "Het is nog onduidelijk hoe hard de stijgende energieprijzen en kosten voor verpakkingsmateriaal inhakken op de marges van de brouwer, maar Heineken lijkt op het eerste oog goed in staat om de oplopende inflatie door te berekenen aan de consument."

"Heineken is een aandeel waarover beleggers zich geen zorgen hoeven te maken", concludeerde IEX.