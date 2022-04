Valuta: op korte termijn weinig te verwachten van ECB Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro zal op korte termijn vermoedelijk onder druk blijven staan ten opzichte van de dollar, omdat er voorlopig weinig valt te verwachten van de Europese Centrale Bank als het gaat om een renteverhoging. Dit schreef valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst dit weekend in een analyse. Afgelopen week gaven vier verschillende leden van de ECB aan dat een renteverhoging in juli op basis van de huidige omstandigheden mogelijk is. Drie van hen staan bekend als haviken, maar de laatste, vicepresident Luis de Guindos, behoort normaliter niet tot dat kamp. Toch zal de markt nog tot zeker juni moeten wachten op een preciezer tijdschema voor monetaire verkramping en renteverhogingen, zei ECB-voorzitter Christine Lagarde tijdens het IMF-forum. "Voorlopig twijfelt de valutamarkt tussen een eerste renteverhoging in september of in december 2022. Hoe dan ook, het zal naar onze mening te weinig en te laat zijn. De inflatie is waarschijnlijk al niet meer onder controle. De koopkracht van de gezinnen en de marges van de bedrijven worden erdoor uitgehold", aldus valutaspecialist Derks. Hij verwacht dat de euro/dollar op korte termijn bearish blijft. "De trage reactie van de ECB zou op korte termijn kunnen leiden tot een verdere daling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar", aldus de marktkenner, die verder ziet dat long posities op de euro worden geliquideerd ten gunste van short posities. Volgens Derks is 1,0765 het te slechten niveau en liggen de volgende

belangrijke steunpunten voor de euro rond de 1,06 dollar. "Voorlopig lijkt alleen de ECB (of Poetin, maar die kans acht ik nog kleiner) de euro aan opwaartse kracht te kunnen helpen", aldus Derks. Bron: ABM Financial News

