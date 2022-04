Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald. Bij een settlement van 102,07 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,7 procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI zo'n 4,5 procent minder waard.



De daling wordt deels veroorzaakt door "zorgen over de vraag in verband met het strenge COVID-beleid in China", aldus analist Carsten Fritsch van Commerzbank.



"Scherp stijgende obligatierentes, een stijgende Amerikaanse dollar en dalende aandelenmarkten genereren ook tegenwind", aldus Fritsch.



De Federal Reserve zal de rente de komende maanden vermoedelijk agressief verhogen om de inflatie te bestrijden. "Hogere rentes zijn traditioneel nadelig voor grondstoffen uitgedrukt in dollars, zoals olie", aldus analist Robbie Fraser van Schneider Electric.



Markten vragen zich af of de Fed met het verhogen van de rente om de inflatie te temmen, kan voorkomen dat de economie in een recessie terecht komt.



Toch lijken de risico's voor de olieprijzen momenteel vooral opwaarts, aldus analist Craig Erlam van Oanda, die wijst op de oorlog in Oekraïne en een mogelijk embargo op de Russische energie-export.



Analisten van Morgan Stanley verwachten dat de prijs voor een vat Brent in het derde kwartaal stijgt naar 130 dollar per vat, als gevolg van een groter tekort aan olie. Brent noteerde vrijdag rond 106 dollar per vat.

Bron: ABM Financial News