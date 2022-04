Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street koerst vrijdag lager, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index verliest 1,8 procent op 4.312,89 punten, de Dow Jones index daalt 1,8 procent op 34.175,39 punten en de Nasdaq levert 1,8 procent in op 12.939,45 punten.



Volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx zorgen de aantrekkende rentes voor dalende aandelenkoersen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde rond het slot donderdag op 2,90 procent en steeg vandaag even naar 2,95 procent. Inmiddels noteert de rente op 2,91 procent.



Beleggers reageren vooral op uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die donderdag in een paneldiscussie van het IMF duidelijk maakte een voorstander te zijn van snellere renteverhogingen.



Volgens Verstraete heeft de markt nu twee Amerikaanse renteverhogingen van 0,50 procentpunt ingeprijsd.



"De markt wordt geconfronteerd met veel verschillende bronnen van onzekerheid", zei marktanalist Garrett Melson van Natixis Investment Managers Solutions. "Het belangrijkste probleem is de inflatie en ook hoe het monetaire beleid hierop wordt afgestemd", voegde hij toe.



Op macro-economisch vlak is vrijdag er aandacht voor inkoopdata in de maand april. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de industrie en dienstensector in de Verenigde Staten daalde van 57,5 in maart naar 55,1 in april. De Amerikaanse industrie wist wel verder aan te trekken, maar de dienstensector stond onder druk.



De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,0786. WTI-olie werd zo'n 2 procent goedkoper op 102 dollar per vat.



Bedrijfsnieuws



American Express zag in het eerste kwartaal de omzet stijgen, terwijl de nettowinst iets daalde. Zowel de winst als omzet was beter dan verwacht. Het aandeel daalt ruim een procent.



Kimberly-Clark presenteerde over het eerste kwartaal gemengde cijfers, maar besloot wel de outlook voor heel dit jaar omhoog bij te stellen. Het aandeel stijgt ruim 9 procent.



Verizon heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, terwijl de winst daalde. De outlook voor het hele boekjaar werd wel iets neerwaarts bijgesteld. Het aandeel verliest 6 procent.



Snap heeft het afgelopen kwartaal een groter verlies geleden dan verwacht na een uitdagend kwartaal. Het aandeel daalt 2 procent.



PPG Industries stijgt een procent. De Amerikaanse verfspecialist presteerde het afgelopen kwartaal sterk, hoewel de verstoringen in de aanvoerketen bleven.



Modeketen Gap heeft de outlook voor het eerste kwartaal neerwaarts bijgesteld, vanwege de toegenomen concurrentie van prijsvechters. Het aandeel daalt liefst 19 procent.

Bron: ABM Financial News