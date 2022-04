Amsterdam Trade Bank failliet verklaard Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdam Trade Bank (ATB), een dochteronderneming van het Rusissche Alfa Bank die weer eigendom is van de Russische oligarch Michaïl Fridman, is vrijdag failliet verklaard door de rechtbank Amsterdam. ATB had zelf faillissement aangevraagd waarop de rechtbank in Amsterdam curatoren benoemd heeft. De bank zou in de problemen zijn gekomen door de Westerse sancties, die onder meer Fridman troffen.



De Nederlandsche Bank heeft vanwege het faillissement besloten tot toepassing van het depositogarantiestelsel voor rekeninghouders van ATB, meldde het vrijdag in een persbericht. Daarmee kunnen in aanmerking komende rekeninghouders met rekeningen bij ATB, onder andere handelend onder de naam FIBR, een vergoeding opvragen, aldus DNB.



DNB zal aan de in aanmerking komende rekeninghouders van ATB het door de Nederlandse Depositogarantie gedekte bedrag uitkeren tot maximaal 100.000 euro per persoon. Er is een aanvullende garantie voor geld op rekening(en) dat tijdelijk wordt aangehouden in verband met de aankoop en verkoop van een eigen woning tot maximaal 500.000 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.