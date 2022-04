Europese beurzen onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag flink lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 1,8 procent lager op 453,31 punten, de Duitse DAX daalde 2,5 procent op 14.142,09 punten, de Franse CAC 40 verloor 2,0 procent op 6.581,42 punten en de Britse FTSE 100 leverde 1,4 procent in op 7.521,68 punten.

"Het is een teleurstellend einde van de week voor de Europese beurzen, nadat de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell aangaf dat de Fed het beleid sneller kan verkrappen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Financials stonden het meest onder druk", aldus de marktkenner. Beleggers vragen zich volgens Hewson af of het gekozen pad van de centrale bank wel het juiste is en vrezen een recessie.

Powell zei donderdag in een paneldiscussie van het IMF dat het gepast is dat de centrale bank de beleidsteugels wat sneller gaat aantrekken. Een renteverhoging met 50 basispunten ligt daarom zeker op tafel bij de komende Fed-vergadering in mei, aldus Powell.

"Dat kan de eerste zijn van meerdere verhogingen van 50 basispunten", aldus Hewson.

In Europa zal het minder hard gaan. Volgens voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank zet het geopolitieke conflict in Oost-Europa meer druk op de Europese economie dan op de Amerikaanse, waardoor de centrale bank minder geneigd is om snel de rentes te verhogen. Toch hintten diverse ECB-bestuurders deze week op mogelijke renteverhogingen in de zomer.

Ondertussen richt de markt zich ook op het cijferseizoen.

"Waarschijnlijk zullen de resultaten nog doorgaans meevallen voor bedrijven die niet veel last hebben gehad van de stijgende grondstofprijzen, al zal het voor beleggers belangrijker zijn wat de vooruitzichten zijn voor de volgende kwartalen", aldus Pascal Paepen, professor Bank & Beurs aan de KU Leuven en Thomas More Hogeschool.

"Door het dalende consumentenvertrouwen zal het komende resultatenseizoen immers niet zo goed zijn als de afgelopen kwartalen. Het ene bedrijf zal beter presteren dan het andere, maar men zal langzaam beginnen te waarschuwen dat het consumentenvertrouwen niet zo goed is en dat het de komende kwartalen moeilijker zal worden", verwacht de professor.

Op macro-ecnomisch vlak was er aandacht voor samengestelde inkoopmanagersindexen uit de eurozone. Dit lieten in april groei zien voor de industrie en dienstensector. In Duitsland was wel sprake van een groeivertraging.

De Britse detailhandel zette in maart veel minder om dan verwacht en ook de daling in februari bleek groter dan eerder gemeld.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0790. en WTI-olie werd 2 procent goedkoper en kostte zo'n 102 dollar per vat.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde rond het slot op 2,90 procent. De Duitse variant noteerde vrijdag op 0,97 procent.



Bedrijfsnieuws

Financials stonden onder druk. BNP Paribas, ING en Deutsche Bank verloren 1 tot 3 procent.

Renault heeft in het eerste kwartaal van 2022 een lagere omzet geboekt, vanwege het tekort aan halfgeleiders, de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne. Het aandeel daalde ruim een procent.

SAP heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien stijgen en de outlook voor dit jaar intact gelaten. Het aandeel verloor 2 procent.

In Parijs ging Saint Gobain als een van de weinige stijgers aan kop met een plus van ruim een procent. Hekkensluiter in de CAC 40 was Kering, dat meer dan 4 procent verloor. Toch vielen de kwartaalcijfers van het luxeconcern niet tegen.

In Frankfurt was HeidelbergCement de enige stijger, met een plus van bijna een procent. Siemens Healthineers belandde onderaan in de DAX, met een verlies van 7 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen fors lager.