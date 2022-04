Philips komt met veiligheidsmelding beademingsapparatuur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips waarschuwt klanten van haar V60/V60 Plus- en V680-apparatuur voor een mogelijk probleem in de stroomvoorziening van de apparaten en het alarm regelt. Dochteronderneming Philips Respironics heeft de relevante bevoegde autoriteiten al geïnformeerd, aldus het bedrijf. Philips Respironics heeft vastgesteld dat de mogelijkheid bestaat dat de betrokken beademingsapparaten niet meer werken, mogelijk zonder een hoorbaar/visueel alarm, een zogenaamde stille uitschakeling, en dat de patiënt mogelijk geen ademhalingshulp meer krijgt. Philips Respironics verwacht gemiddeld minder dan één stille uitschakeling bij één miljoen gebruikers per jaar. Philips Respironics adviseert klanten dat ze één of meer van de volgende maatregelen moeten nemen om de zeldzame mogelijkheid van het gevaar dat wordt veroorzaakt door het probleem met het 35V-stroomcircuit te beperken, waaronder het implementeren van een zuurstofanalysator met de juiste alarminstellingen voor elke V60/V60 Plus of V680, of het aansluiten van de apparatuur op een verpleegoproep/remote alarmsysteem. Ook een alternatieve manier van beademen wordt aanbevolen. Als deze oplossingen niet beschikbaar zijn, raadt Philips Respironics elke instelling aan om weloverwogen een beslissing te nemen waarin de risico's en voordelen van voortgezet gebruik van de V60/V60 Plus en V680 worden afgewogen tegen de risico's en voordelen van het staken van het gebruik en/of het vervangen van andere ventilatoren. Bij dergelijke besluitvorming moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden van de instelling en de behoeften van de patiënt. Philips Respironics zet zich in om het probleem aan te pakken en zal klanten regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkeling van zijn plan om het probleem aan te pakken, waarbij de eerste update vóór 30 juni 2022 zal worden geleverd. In verband met deze terugroepnotificatie heeft Philips in het vierde kwartaal van 2021 al een voorziening getroffen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.