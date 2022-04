(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met maandag 2 mei 2022:

MAANDAG 25 APRIL 2022

07:00 Roche - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

13:00 Coca-Cola - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DINSDAG 26 APRIL 2022

07:00 Novartis - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

07:00 Orange - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 UBS - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

08:00 HSBC - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 3M - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 PepsiCo - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Sherwin-Williams - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers eerste kwartaal (VS)

WOENSDAG 27 APRIL 2022

07:00 Credit Suisse - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Worldline - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

13:00 Boeing - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Garmin - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 GlaxoSmithKline - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Meta Platforms (Facebook) - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DONDERDAG 28 APRIL 2022

07:00 Beiersdorf - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Delivery Hero - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 HelloFresh - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 TotalEnergies - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

13:00 Caterpillar - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Eli Lilly - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Mcdonald's - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Gilead - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Twitter - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:30 Apple - Cijfers tweede kwartaal (VS)

VRIJDAG 29 APRIL 2022

07:00 BASF - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Remy Cointreau - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 AbbVie - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers eerste kwartaal (VS)

MAANDAG 2 MEI 2022

22:00 NXP Semiconductors - Cijfers eerste kwartaal (NL)