Jaarvergadering AkzoNobel keurt slotdividend goed

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van AkzoNobel is vrijdag akkoord gegaan met alle agendapunten, waaronder een slotdividend van 1,54 euro per aandeel. Dit meldde AkzoNobel vrijdag na afloop van de bijeenkomst. De herbenoeming van Maarten de Vries tot CFO voor een tweede termijn van vier jaar werd goedgekeurd, evenals de voordrachten van Ester Baiget en Hans van Bylen als commissaris. Verder gaf voorzitter Nils Smedegaard Andersen aan de kritiek op het beloningsbeleid van AkzoNobel ter harte te nemen. "De raad van commissarissen betreurt dit ten zeerste", aldus de voorzitter in reactie op de kritiek van de aandeelhouders. Bron: ABM Financial News

