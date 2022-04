Beursblik: lastige jaarstart Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft een moeilijke start van het nieuwe jaar achter de rug, als gevolg van een moeilijke vergelijkingsbasis en verstoringen in de aanvoerketen. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de consensus in aanloop naar de cijfers van het bedrijf op maandag.

In het afgelopen kwartaal boekte Philips vermoedelijk een omzet van ruim 3,7 miljard euro, tegen een omzet van meer dan 3,8 miljard euro een jaar eerder.

De divisie Diagnosis & Treatment droeg met krap 1,9 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care 991 miljoen euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam vermoedelijk uit op 784 miljoen euro.

Op een vergelijkbare basis daalde de omzet met 7,8 procent volgens de analisten, waarbij de daling bij Connected Care het grootst zal zijn met maar liefst 23,5 procent.

De andere twee divisies, Diagnosis & Treatment en Personal Health, boekten volgens de consensus respectievelijk een krimp van 2,7 en een groei van 2,5 procent.

Verder profiteerde Philips vorig jaar door de coronacrisis van een hoge vraag naar beademingsapparatuur en patiëntmonitoring.

Het aangepaste EBITA-resultaat kwam volgens de analisten afgelopen kwartaal uit op 236 miljoen euro tegen 362 miljoen euro een jaar eerder. De bijbehorende marge wordt ingeschat op 6,3 procent, tegenover 9,5 procent in de eerste drie maanden van 2021.

De nettowinst zal dicht bij het nulpunt uitkomen, zo voorzien analisten. Vorig jaar boekte Philips een winst van 40 miljoen euro.

ING verwacht een moeilijke start van het jaar voor Philips, mede vanwege een moeilijke vergelijkingsbasis en significante verstoringen in de aanvoerketen. Analisten van de bank hopen een update te krijgen over de terugroepacties van het bedrijf. Nieuwe testen rond Respironics en Dreamstation worden in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht, dus uitspraken rond terugroepacties zullen vermoedelijk beperkt zijn, verwacht ING.

Philips kwam recent nog met enkele kleine terugroepacties, waarvoor in het vierde kwartaal van 2021 een provisie werd genomen.

Analist Falko Friedrichs van Deutsche Bank verwacht zwakke resultaten over het eerste kwartaal van Philips. Het bedrijf liet zelf ook al weten een zwakke start van het jaar te hebben gemaakt. "Dit zullen we terugzien in de resultaten", aldus de analist. Deutsche Bank mikt op een autonome omzetdaling van 8 procent en een terugval van 34 procent van de aangepaste EBITA.

Outlook

Analist Marc Hesselink van ING kijkt vooral uit naar de outlook voor dit jaar.

Bij de publicatie van de jaarcijfers over 2021 in januari zei Philips weer groei en margestijging te verwachten in 2022. Op korte termijn ziet topman Frans van Houten echter "significante" volatiliteit en tegenwind als gevolg van de coronacrisis en de problemen in de aanvoerketen. De CEO verwacht dan ook een vergelijkbare omzetdaling op jaarbasis in het lopende eerste kwartaal, gevolgd door een herstel en een sterk tweede halfjaar.

"Wij verwachten dat de outlook mogelijk niet gehaald worden, vanwege de toegenomen verstoringen in de aanvoerketen die de groei remmen", aldus Hesselink. De inflatie drukt de marges, vooral omdat Philips een "zeer vol" orderboek heeft.

Voor heel het jaar mikt Philips op een vergelijkbare omzetgroei van 5 tot 6 procent, exclusief Sleep & Respiratory Care. Voor de hele groep bedraagt de vergelijkbare omzetgroei dit jaar mogelijk 3 tot 5 procent, terwijl de aangepaste EBITA-marge vermoedelijk met 40 tot 90 basispunten zal verbeteren.

De consensus voorziet voor heel 2022 een vergelijkbare omzetgroei van 2,7 procent met een aangepaste EBITA-marge van 12,2 procent.