Verizon boekt hogere omzet

Beeld: Verizon

(ABM FN-Dow Jones) Verizon heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, terwijl de winst daalde, en presteerde daarmee min of meer in lijn met de analistenverwachtingen. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse telecombedrijf. CEO Matt Ellis meent dat Verizon in staat is winst te blijven maken, terwijl er stevig geïnvesteerd wordt. "We verwachten dat meer dan 75 procent van onze groei in de komende vier jaar zal komen uit 5G en ons landelijke breedband-activiteiten", zei hij. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 2,1 procent op jaarbasis tot 33,6 miljard dollar, onder meer dankzij de bijdrage van TracFone Wireless. Verizon boekte een nettowinst van 4,7 miljard dollar, een daling met 12,4 procent. De winst per aandeel kwam uit op 1,09 dollar per aandeel, tegen 1,27 dollar per aandeel vorig jaar. Op aangepaste basis kwam de winst uit op 1,35 dollar per aandeel. Dat is een dollarcent minder dan vorig jaar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,34 dollar per aandeel op een omzet van 33,6 miljard dollar. Outlook Verizon verwacht dat de groei van de aangepaste EBITDA in 2022 uit zal komen aan de onderkant van de eerder afgegeven groeimarge van 2 tot 3 procent. De aangepaste winst per aandeel zal waarschijnlijk ook aan de onderkant van de eerder afgegeven raming van 5,40 tot 5,55 dollar per aandeel uitkomen. Tot slot voorziet het concern een vlakke omzet in vergelijking met 2021. Bron: ABM Financial News

