Jaarvergadering Bovemij akkoord met alle agendapunten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van Bovemij is vrijdag akkoord gegaan met alle agendapunten, waaronder de inkoop van certificaten. Dit meldde de financieel dienstverlener in de mobiliteitsbranche vrijdag. Bovemij gaat voor maximaal 25 miljoen euro aan certificaten inkopen. Het bedrijf meldde eerder de certificaten in te gaan kopen tegen een richtprijs van 36,80 euro per stuk, waarna de certificaten zullen worden ingetrokken. Vervolgens zal Bovemij voor maximaal 5 miljoen euro aan aandelen aan branchevereniging BOVAG verkopen. De inschrijving voor de verkoop van de certificaten loopt van 25 april tot en met 25 mei. PB Holding, het voormalige Stern, heeft een belang van 5,06 procent in Bovemij. Bron: ABM Financial News

