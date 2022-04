Amerikaanse futures wijzen op lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,4 procent in het rood. Daarmee lijkt Wall Street de neerwaartse trend van donderdag voort te zetten, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell zei dat een renteverhoging in mei van 50 basispunten nog steeds op tafel ligt. In reactie op de opmerking boekte Wall Street zijn scherpste daling in bijna twee weken. "Het is naar mijn mening gepast om iets sneller te handelen", zei Powell tijdens een paneldiscussie de werd georganiseerd door het IMF in Washington DC. "De markt wordt geconfronteerd met veel verschillende bronnen van onzekerheid", zei marktanalist Garrett Melson van Natixis Investment Managers Solutions. "Het belangrijkste probleem is de inflatie en ook hoe het monetaire beleid hierop wordt afgestemd", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak staat vrijdag slechts de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindex van april geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,0804. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0837 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0836 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,9 procent lager. Bedrijfsnieuws Snap verliest 1,5 procent in de voorbeurshandel. Het social mediabedrijf heeft het afgelopen kwartaal een groter verlies geleden dan verwacht. PPG Industries steeg daarentegen voorbeurs 1,4 procent. De Amerikaanse verfspecialist presteerde het afgelopen kwartaal sterk, hoewel de verstoringen in de aanvoerketen aanhielden. Home Depot gaat extra inzetten op zijn digitale activiteiten, zoals online winkelen, afhaal-apps en andere nieuwe ontwikkelingen, die de verkoop tijdens de coronaviruspandemie stimuleerden. Het aandeel noteerde voorbeurs 0,2 procent lager. Modeketen Gap heeft de outlook voor het eerste kwartaal neerwaarts bijgesteld, vanwege de toegenomen concurrentie van prijsvechters. Het aandeel daalde 13,0 procent. American Express, Kimberley-Clark en Verizon publiceren vrijdag voorbeurs kwartaalresultaten. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,5 procent lager op 4.393,66 punten. De Dow Jones index eindigde 1,1 procent in het rood op 34.792,76 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 2,1 procent tot 13.174,65 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.