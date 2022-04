Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag in het rood, na de strenge woorden van de voorzitter van de Federal Reserve donderdag bij het Internationaal Monetair Fonds.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 1,5 procent op 450,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,9 procent naar 14.224,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,7 procent met een stand van 6.600,30 punten. De Britse FTSE verloor vrijdag 0,8 procent naar 7.567,60 punten.

Powell zei donderdag in een paneldiscussie van het IMF dat het gepast is dat de centrale bank de beleidsteugels wat sneller gaat aantrekken. Een renteverhoging met 50 basispunten ligt daarom zeker op tafel bij de komende Fed-vergadering in mei, aldus Powell. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde rond het slot donderdag op 2,90 procent en stijgt vandaag naar 2,95 procent.

Volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx zorgen de aantrekkende rentes voor dalende aandelenkoersen.

Volgens Verstraete heeft de markt nu twee verhogingen in de VS van 0,50 procentpunt ingeprijsd. In Europa zal het minder snel lopen. Volgens voorzitter Christine Lagarde van de ECB weegt het geopolitieke conflict in Oost-Europa meer op de Europese economie dan op de Amerikaanse, waardoor de centrale bank minder geneigd is om snel de rentes te verhogen.

"Het resultatenseizoen is ondertussen in alle hevigheid begonnen, waarbij beleggers uitkijken naar hoe hun bedrijven het afgelopen kwartaal gepresteerd hebben", aldus Pascal Paepen, professor Bank & Beurs aan de KU Leuven en Thomas More Hogeschool.

"Waarschijnlijk zullen de resultaten nog doorgaans meevallen voor bedrijven die niet veel last hebben gehad van de stijgende grondstofprijzen, al zal het voor beleggers belangrijker zijn wat de vooruitzichten zijn voor de volgende kwartalen", aldus Paepen

"Door het dalende consumentenvertrouwen zal het komende resultatenseizoen immers niet zo goed zijn als de afgelopen kwartalen. Het ene bedrijf zal beter presteren dan het andere, maar men zal langzaam beginnen te waarschuwen dat het consumentenvertrouwen niet zo goed is en dat het de komende kwartalen moeilijker zal worden", verwacht de professor.

De Britse detailhandel zette in maart veel minder om dan verwacht en ook de daling in februari bleek groter dan eerder gemeld.

De inkoopmanagersindices in de eurozone lieten overal groei zien, hoewel de Duitse economie in april minder hard groeide.

De aandacht ligt vanmiddag op de inkoopmanagersindex in de Verenigde Staten.

Spreker om in de gaten te houden bij de voorjaarsbijeenkomst van het IMF betreft vrijdag Andrew Bailey, de voorzitter van de Bank of England.

Olie werd vrijdag goedkoper. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 2,0 procent in het rood op 101,77 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 106,29 dollar werd betaald, een daling van 1,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0804. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0833 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0832 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Renault heeft in het eerste kwartaal van 2022 een lagere omzet geboekt, vanwege het tekort aan halfgeleiders, de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne. De koers van het aandeel noteerde een winst van 0,9 procent.

SAP heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien stijgen en de outlook voor dit jaar intact gelaten. De koers van het aandeel SAP noteerde 4,2 procent lager.

In Parijs en Frankfurt waren vrijdag nu eens de minnen in dezelfde mate in de meerderheid als de plussen de voorgaande dagen rond het middaguur. In Frankfurt noteerden 23 aandelenkoersen een verlies van 1 procent of meer, onder aanvoering van de koers van het aandeel Covestro waar 9,2 procent van de koers afging. In Parijs waren dit er eveneens 23 en hier was het de koers van het aandeel Kering die het meeste verloor met 4,7 procent. Toch vielen de kwartaalcijfers van Kering niet tegen. In het eerste kwartaal werd door de maker van onder meer Gucci en Yves Saint Laurent een omzet behaald van bijna 5 miljard euro, op jaarbasis een stijging van 21 procent op vergelijkbare basis. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 4,74 miljard euro.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 index verloor donderdag 1,5 procent op 4.393,66 punten, de Dow Jones index daalde 1,1 procent op 34.792,76 punten en de Nasdaq leverde 2,1 procent in op 13.174,65 punten.