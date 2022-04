Valuta: euro na Powell weer onder 1,08 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer onder de 1,08 dollar nadat de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell donderdag bij het Internationaal Monetair Fonds duidelijk aangaf dat snelle monetaire maatregelen verstandig zijn. "Wij denken dat de markt nu nog geen rekening houdt met een rentebesluit later dit jaar met een renteverhoging van zelfs 75 basispunten, maar sluiten niet uit dat die speculatie later dit jaar wel een rol op de valutamarkten gaat spelen", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. Powell zei in een paneldiscussie van het IMF dat het gepast is dat de centrale bank de beleidsteugels wat sneller gaat aantrekken. Een renteverhoging met 50 basispunten ligt daarom zeker op tafel bij de komende Fed-vergadering in mei, aldus Powell. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde rond het slot donderdag op 2,90 procent en stijgt vrijdag naar 2,95 procent. "Daarmee ligt de bal ook nadrukkelijk bij de Europese Centrale Bank, die gisteren bij het IMF via voorzitter Christine Lagarde geen wijziging liet horen ten opzichte van het commentaar bij het rentebesluit van vorige week donderdag, maar in de persoon van vice-voorzitter Luis de Guindos donderdag de oproep van de centrale bankier van Letland eerder deze week om een renteverhoging niet terugduwde. Mocht de ECB terughoudend blijven, dan dreigt pariteit voor de euro/dollar en dat wil met name Washington onder geen beding", aldus Koopman. Koopman wees vrijdag ook op de druk op de het Britse pond. "Dit heeft veel te maken met detailhandelsverkopen die tegenvielen en het zeer lage consumentenvertrouwen over april dan nu op 38 negatief staat", aldus Koopman. Daarnaast verschenen er in de Britse media berichten over de grens tussen Ierland en het noorden van Ierland, die nu nog vrije doorvoer toelaat, maar die mogelijk toch ter discussie kan komen te staan. "Dat zet de Brexit-nasleep weer duidelijk op de agenda. Als die grensbewaking krijgt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de verhoudingen binnen de Britse gelederen", waarschuwt Koopman. De aandacht ligt vanmiddag op de samengestelde inkoopmanagersindex van de Verenigde Staten over april, waarna deze verschuift naar volgende week met maandag de Duitse Ifo-vertrouwensindex en volgende week donderdag Duitse inflatiecijfers en de eerste indicatie voor de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal. Spreker om in de gaten te houden bij de voorjaarsbijeenkomst van het IMF betreft vrijdag Andrew Bailey, de voorzitter van de Bank of England. De euro noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 1,0805 dollar. De Europese munt noteerde 0,9 procent hoger op 0,8392 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 1,2 procent en noteerde op 1,2875 dollar. Bron: ABM Financial News

