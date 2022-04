Renault boekt minder omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Renault heeft in het eerste kwartaal van 2022 een lagere omzet geboekt, vanwege het tekort aan halfgeleiders, de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Franse autoproducent. Renault boekte een 2,7 procent lagere omzet van 9,7 miljard euro, tegen 10,0 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De fabrikant verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar 552.000 auto's, een daling van 17,1 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarnaast zei het bedrijf nog steeds de opties te onderzoeken voor de mogelijke afsplitsing van zijn elektrische auto-activiteiten. "In dit stadium liggen alle opties nog op tafel", zei CFO Thierry Pieton. Dat betekent dat een beursgang ook nog altijd een mogelijkheid is. Renault herhaalde vrijdag de op 23 maart afgegeven outlook voor het hele boekjaar. Renault verlaagde toen zijn verwachting voor de operationele winstmarge van meer dan vier procent naar circa 3 procent en zei verder in 2022 een positieve operationele kasstroom voor de automotive-activiteiten te verwachten, waar deze eerder nog werd geraamd op meer dan 1 miljard euro. Renault zal in de herfst een update geven over zijn strategie en doelstellingen. Het aandeel Renault noteerde vrijdag 1,2 procent lager op 23,24 euro. Bron: ABM Financial News

