Chippers en Adyen trekken AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend in het rood. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,2 procent tot 720,37 punten. Volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx zorgen de aantrekkende rentes voor dalende aandelenkoersen. Verstraete wees op uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell op donderdag, waarin hij aangaf dat een renteverhoging van 0,50 procentpunt officieel op tafel ligt. "Deze verhoging zou in mei plaatsvinden en de beurs donderde naar beneden", aldus de beleggingsspecialist, wijzend op de koersval op Wall Street donderdagavond. Volgens Verstraete heeft de markt nu twee verhogingen in de VS van 0,50 procentpunt ingeprijsd. In Europa zal het minder snel lopen. Volgens voorzitter Christine Lagarde van de ECB weegt het geopolitieke conflict in Oost-Europa meer op de Europese economie dan op de Amerikaanse, waardoor de centrale bank minder geneigd is om snel de rentes te verhogen. De markt voorziet dat de ECB tegen het einde van dit jaar een renteverhoging zal doorvoeren van in totaal 0,75 procentpunt, aldus Verstraete. "Hiermee komt de Europese rente na lange tijd terug boven het nulpunt." Ondertussen blijven ook de bedrijfscijfers binnenvallen, vanochtend van onder meer Fugro en Flow Traders. Vanmiddag zijn er in de VS cijfers van American Express, Kimberly-Clark en Verizon. "Ondanks de vele negatieve macro-economische ontwikkelingen, waaronder de oorlog in Oekraïne, de inflatie en het strikte coronabeleid in China, blijven de Amerikaanse bedrijfscijfers veerkrachtig", aldus strateeg Michael Arone van State Street Global Advisors. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0798. De olieprijzen daalden tot twee procent. De economie van de eurozone is in april sterker gegroeid, ondanks een groeivertraging in de industrie, zo bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van Markit. De samengestelde index steeg van 54,9 naar 55,8, bij een verwachte index van 53,9. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen noteerde Philips 1,1 procent hoger. Prosus won 0,6 procent. Adyen was met 4,7 procent de grootste daler. ASMI en Besi verloren ongeveer drie procent. In de AMX won flitshandelaar Flow Traders 4,2 procent na cijfers. KBC Securities zag voldoende reden om het aandeel op de kooplijst te zetten. Ook ging het koersdoel met een euro omhoog naar 35,00 euro. ABN AMRO verloor liefst 6,5 procent, maar het aandeel noteert ex-dividend. Fugro won na een kwartaalupdate 2,2 procent. De bodemonderzoeker heeft volgens Degroof Petercam een sterk eerste kwartaal achter de rug en dat biedt zicht op een verder herstel. Daarom verhoogde Degroof het koersdoel van 9,50 naar 14,50 bij een ongewijzigd Houden advies. Fastned leverde liefst 6,3 procent in. Beter Bed zag een kwartaalupdate beloond met een koerswinst van 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

