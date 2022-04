Economie eurozone groeit door

(ABM FN-Dow Jones) De economie van de eurozone is in april sterker gegroeid, ondanks een groeivertraging in de industrie. Dit bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van Markit.

De index voor de dienstensector, kwam in april uit op 57,7 tegen 55,6 in maart. Vooraf was rekening gehouden met een index van 55,0. Daarmee noteert de index op de hoogste stand in acht maanden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek te zijn afgenomen van 56,5 in maart naar 55,3 in april, de laagste stand in 15 maanden. Hiervoor was door economen een index van 54,9 voorzien.

De samengestelde index steeg zo van 54,9 naar 55,8, bij een verwachte index van 53,9.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.