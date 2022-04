Degroof Petercam verhoogt koersdoel Fugro stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug en dat biedt zicht op een verder herstel. Dit stelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam vrijdag, die zijn koersdoel verhoogde van 9,50 naar 14,50 euro met een onveranderd Houden advies. "De resultaten zijn een positieve verrassing in een doorgaans zwak kwartaal", aldus Van Beek. Dit geeft volgens hem aan dat de markt in een hoger tempo herstelt, dankzij een sterke vraag vanuit de olie- en gassector. "Het feit dat Fugro deze prestaties heeft neergezet, ondanks een groot aantal droogdokken, belooft veel goeds voor de rest van het jaar", aldus de analist. Door een grotere beschikbaarheid van schepen zou Fugro moeten profiteren van betere prijzen in het komende piekseizoen in de zomer, zo verwacht Van Beek. Het aandeel Fugro steeg vrijdagochtend met 0,9 procent tot 12,06 euro. Bron: ABM Financial News

