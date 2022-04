'Sterke groei Flow Traders' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een forse inkomstengroei gerealiseerd, waarmee de flitshandelaar de verwachtingen overtrof. Dit stelde analist Martin Price van Jefferies vrijdag. Price wees op een winst per aandeel van 1,20 euro, hetgeen 8 procent meer was dan de 1,11 euro waar de analistenconsensus rekening mee hield. Dit viel volgens de analist toe te schrijven aan sterkere inkomsten, al werd dit deels teniet gedaan door hogere kosten. Vooral Europa presteerde boven verwachting, terwijl de resultaten in de Amerika's en Azië conform verwachting waren. De omzet in de Verenigde Staten verbeterde sterk op kwartaalbasis, zo merkte Price op, na enkele tegenvallende kwartalen. Salarisverhogingen zullen dit jaar mogelijk de kosten aanjagen, maar de vooruitzichten voor het lopende kwartaal zijn volgens Price sterk. De analist vindt dat de consensusverwachtingen voor de winst per aandeel omhoog kunnen. Jefferies heeft een koopadvies op Flow Traders met een koersdoel van 36,50 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 4,6 procent tot 31,96 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.