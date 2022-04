Beursblik: solide kwartaal WDP

(ABM FN) WDP heeft een solide eerste kwartaal achter de rug. Dit stelde de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Research vrijdag.

De bank is te spreken over de verhoging van de outlook door de vastgoedbeheerder.

"De prognose voor de winst in 2022 werd subtiel opgewaardeerd van 1,20 euro per aandeel naar minimaal 1,20 euro per aandeel, wat vergelijkbaar is met onze verwachting van 1,21 euro per aandeel en de analistenconsensus die ligt op 1,19 euro per aandeel", aldus de analisten.

De intrinsieke waarde per aandeel steeg in het eerste kwartaal met 5 procent tot 21,1 miljoen euro, wat in lijn is met onze prognose voor een groei van 21 procent in 2022.

De huurgroei bedroeg 2,0 procent tegenover 1,4 procent vorig jaar. Er is bijna 1 miljoen vierkante meter aan projecten in ontwikkeling, en dat is al voor 90 procent voorverhuurd. Ook wezen de analisten op de hoge bezettingsgraad van 98,6 procent. "Over het geheel genomen een solide update", aldus JPMorgan.

De bank verwacht dat analisten hun cijfers licht zullen aanpassen na deze kwartaalupdate.

JPMorgan heeft een Overwogen advies op WDP. Het aandeel daalde vrijdag 0,8 procent naar 39,76 euro.