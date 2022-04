OCI-dochter effectueert herfinanciering Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI-dochter Iowa Fertilizer geeft te herfinanciering obligaties uit. Dit maakte de producent van kunstmest, melamine en methanol met een notering op het Damrak vrijdag bekend. In totaal gaat het om circa 840 miljoen dollar, middels twee lange leningen van 20 en 28 jaar met coupons van respectievelijk 4,65 en 4,80 procent en met een omvang van elk circa 344 miljoen dollar. Een derde lening, van 150 miljoen dollar, heeft een looptijd van 10 jaar en een coupon van 4,00 procent. De herfinanciering werd eerder deze maand al aangekondigd. OCI vereenvoudigt zo zijn kapitaalstructuur en de looptijd van de uitstaande schulden "significant" wordt verlengd. Bron: ABM Financial News

