Jefferies verhoogt koersdoel ASMI flink

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 350,00 naar 390,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analist Janardan Menon in reactie op de kwartaalcijfers van de halfgeleiderspecialist. "De orders van ASMI groeien nu al vier kwartalen op rij met meer dan 70 procent, waardoor de groei van de orders en de orderportefeuille veel sterker is dan de omzetgroei", merkte Menon op. Daarbij zullen de verstoringen in de aanvoerketen vermoedelijk afnemen in de tweede jaarhelft. "Dat zou moeten resulteren in een omzetversnelling", verwacht de analist. "Met het oog op de aanhoudende vraag en de expansieplannen van TSMC en Intel, verwachten we dat de sterke orderinstroom van ASMI aanhoudt", aldus Menon. Het aandeel sloot donderdag op 321,15 euro. Bron: ABM Financial News

