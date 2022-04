Lagere opening AEX voorzien na optreden Powell

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich vrijdag op voor een lagere opening, nadat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell donderdagavond de Amerikaanse rentevrees aanwakkerde. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,4 procent.

Na een sterke start donderdag van de handelsdag op Wall Street, gesteund door een combinatie van positieve kwartaalcijfers en optimistische vooruitzichten van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, terwijl de Nasdaq profiteerde van de goede resultaten van Tesla, zakten de hoofdindices in de loop van de handelsdag steeds verder weg na uitspraken van Powell.

De Fed-voorzitter zei in een paneldiscussie van het IMF dat het gepast is dat de centrale bank de beleidsteugels wat sneller gaat aantrekken. Een renteverhoging met 50 basispunten ligt daarom zeker op tafel bij de komende Fed-vergadering in mei, aldus Powell.

In maart verhoogde de Fed de federal funds rate voor het eerst in ruim drie jaar met 25 basispunten, tot het huidige niveau van 0,25 tot 0,50 procent.

Analist Chris Hussey van Goldman Sachs merkte op dat na de uitspraken bezorgdheid over mogelijke stagflatie de kop op staken. Goldman Sachs ziet een zeer krappe arbeidsmarkt in combinatie met een afnemend ondernemersvertrouwen en stijgende rentes, terwijl de markt tot nu toe wel een reeks aan overwegend positief ontvangen kwartaalrapportages te verwerken kreeg.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vanochtend op 2,94 procent, waardoor de psychologische grens van 3 procent weer in zicht komt. Hoofdgraadmeter S&P 500 verloor donderdagavond 1,5 procent, vooral door een terugval van techaandelen.

In Azië verliezen de beurzen in Tokio en Sydney vanochtend ongeveer 1,5 procent. De Shanghai Composite noteert wel nipt in het groen, na flinke verliezen eerder deze week. De olie-futures noteren vanochtend ruim 1 procent lager.

Vandaag hebben beleggers onder meer oog voor de vrijgave van de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices in april, die in de loop van de handelsdag in de eurozone en Amerika worden vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

Fugro boekte in het afgelopen kwartaal een omzet van 365,4 miljoen euro tegen 283,8 miljoen euro een jaar eerder. Dit bleek goed voor een vergelijkbare groei van 23,3 procent. Dat was een jaar eerder nog een krimp van 17,2 procent. Het EBIT-verlies nam af van 14,9 naar 2,7 miljoen euro bij een negatieve marge van 0,7 procent. Een jaar eerder bedroeg de marge nog 5,3 procent negatief.

Op jaarbasis steeg de omzet van BeterBed het afgelopen kwartaal met 38,6 procent tot 60,5 miljoen euro, waarvan 56,4 miljoen euro uit de Benelux kwam, een stijging met 38,5 procent. Analisten van Degroof Petercam en ABN AMRO Oddo raamden de omzet over de eerste drie maanden grofweg rond de 50 miljoen euro.

WDP heeft in het eerste kwartaal van 2022 de winst per aandeel met maar liefst 20 procent op jaarbasis zien stijgen. Voor dit jaar verwacht WDP een stijging van de EPRA-winst met minstens 9 procent naar 1,20 euro per aandeel. Het dividend over 2022 zal ten minste 0,96 euro per aandeel bedragen.



Wereldhave stelde zijn verwachting voor het directe resultaat in 2022 opwaarts bij vanwege onder meer de indexering van huurprijzen.

Het belang van Pharming in BioConnection daalt van 43,85 naar 22,98 procent, als gevolg van een investering door Gimv in BioConnection.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index verloor donderdag 1,5 procent op 4.393,66 punten, de Dow Jones index daalde 1,1 procent op 34.792,76 punten en de Nasdaq leverde 2,1 procent in op 13.174,65 punten.